Bangladeş 700 ila 1000 Arakanlı Müslümanı daha Bhasar Char adasına yerleştirecek - Son Dakika

Bangladeş 700 ila 1000 Arakanlı Müslümanı daha Bhasar Char adasına yerleştirecek

28.12.2020 11:13
Bangladeş 700 ila 1000 Arakanlı Müslümanı daha Bhasar Char adasına yerleştirecek, System.String[]

Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen Arakanlı Müslüman mültecileri Bhasan Char adasına yerleştirmeye devam ediyor.

Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen Arakanlı Müslüman mültecileri Bhasan Char adasına yerleştirmeye devam ediyor.

Bhasan Char Projesinin Direktörü ve emniyet görevlisi Abdullah el Mamun Chowdhury, The Daily Star gazetesine yaptığı açıklamada, bugün ve yarın 700 ila 1000 Arakanlı Müslüman mültecinin daha adaya gönderileceğini söyledi.

Chowdhury, Bhasan Char adasının yeni sakinlerine hazır olduğunu kaydetti.

Bangladeş, aralık ayı başında 1642 kişiden oluşan mülteci grubunu adaya yerleştirmişti.

Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char'a taşınmaya başlanması, insani yardım ve insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanmıştı. Bu plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

Ada'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na "bağımsız bir BM değerlendirmesi" olmadan yerleştirildiği yönündeki haberlerden endişe duyduğunu bildirmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Bangladeş, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş 700 ila 1000 Arakanlı Müslümanı daha Bhasar Char adasına yerleştirecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı'nın "O Ses Yılbaşı" programında sahne alacak Juventus, Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor NBA rekorunun kırıldığı maçta Mavericks, Clippers'ı 51 sayı farkla mağlup etti Profesörden korkutan kuraklık uyarısı: Sivrisineklerin artışıyla hastalıklar çoğalabilir İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi Hırsız tarafından bıçaklandığını söyleyen adamın, kendi kendini yaraladığı ortaya çıktı Son Dakika! Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs bulaşan İngiliz konuştu: Üçüncü günde hayatımdaki en korkunç baş ağrısı ile uyandım Mutasyona uğrayan koronavirüs bulaşan İngiliz konuştu: Üçüncü günde hayatımdaki en korkunç baş ağrısı ile uyandım         
10:51
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor         
10:25
Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an         
10:20
Ördek avlayan kişiyi affetmeyen ekipler, 2 bin TL'lik cezayı eline tutuşturdu Ördek avlayan kişiyi affetmeyen ekipler, 2 bin TL'lik cezayı eline tutuşturdu         
10:14
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
İstanbul'un bilinmeyen çöp dağları! Hayvanların otladığı yerdeki tahribat yürekleri sızlattı İstanbul'un bilinmeyen çöp dağları! Hayvanların otladığı yerdeki tahribat yürekleri sızlattı         
09:43
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı         
08:57
Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir         
08:43
Asgari ücret zammı belli oluyor! Komisyon karar vermek için son kez toplandı Asgari ücret zammı belli oluyor! Komisyon karar vermek için son kez toplandı         
08:29
Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar         
08:02
MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu         
07:24
Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum         
01:21
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor         
19:41
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 11:18:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bangladeş 700 ila 1000 Arakanlı Müslümanı daha Bhasar Char adasına yerleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei