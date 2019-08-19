Son Dakika Haberleri: Bangladeş: Arakanlı mültecilerin Myanmar'a dönmesi için BM ile çalışıyoruz
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Bangladeş: Arakanlı mültecilerin Myanmar'a dönmesi için BM ile çalışıyoruz

1 saat önce

Bangladeş 3 bin den fazla Arakanlı'nın Myanmar'a dönebilmesi için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile ortak çalışma yürüttüğünü açıkladı. Ancak Myanmar'ın kabul ettiği sığınmacıların dönmeyi kabul edip etmeyeceği belli değil.

Bangladeş: Arakanlı mültecilerin Myanmar'a dönmesi için BM ile çalışıyoruz, System.String[]
Myanmar ve Bangladeş, şiddet olaylarından kaçan binlerce Arakanlı Müslüman'ın, Bangladeş'teki kamplardan Myanmar'a gönüllü geri dönmesi için ikinci bir girişim başlattı.

Bangladeş 3 binden fazla Arakanlı'nın Myanmar'a dönebilmesi için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile ortak çalışma yürüttüğünü açıkladı. Ancak Myanmar'ın kabul ettiği sığınmacıların, dönmeyi kabul edip etmeyeceği henüz belli değil.
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Birleşmiş Milletler, Bangladeş, Myanmar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:59 
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