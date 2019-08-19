Bangladeş: Arakanlı mültecilerin Myanmar'a dönmesi için BM ile çalışıyoruz
1 saat önce
Bangladeş 3 bin den fazla Arakanlı'nın Myanmar'a dönebilmesi için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile ortak çalışma yürüttüğünü açıkladı. Ancak Myanmar'ın kabul ettiği sığınmacıların dönmeyi kabul edip etmeyeceği belli değil.
Myanmar
ve Bangladeş
, şiddet olaylarından kaçan binlerce Arakanlı Müslüman'ın, Bangladeş'teki kamplardan Myanmar'a gönüllü geri dönmesi için ikinci bir girişim başlattı.
Bangladeş 3 binden fazla Arakanlı'nın Myanmar'a dönebilmesi için Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile ortak çalışma yürüttüğünü açıkladı. Ancak Myanmar'ın kabul ettiği sığınmacıların, dönmeyi kabul edip etmeyeceği henüz belli değil.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:59
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