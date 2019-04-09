Bangladeş Arakanlı Müslümanlar Konusunda ABD'nin Desteğini İstedi

Bangladeş, Myanmar'da baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için güvenli bölge oluşturulması konusunda ABD'nin desteğini istedi.

Bangladeş, Myanmar'da baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için güvenli bölge oluşturulması konusunda ABD'nin desteğini istedi.



Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen, dün Washington'da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.



Momen, Pompeo ile görüşmesinde Bangladeş'in, ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanlar için kendi imkanlarıyla Bhashan Char Adası'nı "yaşanabilir bir yer" haline getirdiğini, ilk aşamada 100 bin Arakanlı Müslüman'ın, BM ve diğer yardım kuruluşlarıyla koordinasyon içinde yerleştirilmesinin planladığını söyledi.



Bangladeş Dışişleri Bakanı, Washington yönetiminden Arakanlı Müslümanlar için güvenli bölge yaratılması ve bu sığınmacıların Myanmar'a dönmesinin sağlanması için "uluslararası baskı" oluşturulması konusunda yardım talebinde de bulundu.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da "zorla yerlerinden edilen bir milyonu aşkın Myanmar vatandaşının, zulme uğrama endişesi taşımadan Myanmar'a dönmek zorunda olduğunu" ifade etti.



Pompeo, "Myanmar hükümeti ve ordusunun, Arakanlı Müslümanların eve dönüş konusunda güvende hissetmelerine olanak tanıyacak ortamı sağlama sorumluluğu bulunduğunu" vurguladı.



Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik





Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.





Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.





BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.





Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.





BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.





İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İran, ABD Ordusunu Terör Örgütü İlan Etti

ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit

İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı

Hayat Hikayesiyle Yürek Dağlayan Minik Furkan, Hayırseverlerden Yardım Bekliyor