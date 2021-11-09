Bangladeş, Arakanlı Müslümanları suç işlememeleri konusunda uyardı - Son Dakika

Bangladeş, Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecileri herhangi bir suç işlememeleri konusunda uyardı.

İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, yaptığı açıklamada, Arakanlıların geri gönderilene kadar ev sahibi ülkede barış içinde yaşamalarını istedi.

"Rohingya kamplarında terörist görmeyi ve kan dökülmesini istemiyoruz. Burası turistik bir yer." diyen Kamal, Arakanlı Müslüman mültecilerin suç işledikleri takdirde katı yasal işlemlerle karşı karşıya kalacağını bildirdi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 700 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle Arakan'da yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.