Bangladeş, Arakanlı Müslümanların 4'üncü grubunu Bhasan Char Adası'na gönderdi - Son Dakika

Bangladeş, Arakanlı Müslümanların 4'üncü grubunu Bhasan Char Adası'na gönderdi

30.01.2021 17:47
Bangladeş, Arakanlı Müslümanların 4'üncü grubunu Bhasan Char Adası'na gönderdi, System.String[]

Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen 1778 kişiden oluşan Arakanlı Müslümanların (Rohingya) 4'üncü grubunu Bhasan Char Adası'na gönderdi.

Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen 1778 kişiden oluşan Arakanlı Müslümanların (Rohingya) 4'üncü grubunu Bhasan Char Adası'na gönderdi.

Bangladeşli yetkililer, 1778 Arakanlı Müslümanın Cox's Bazar kentindeki kamplardan getirildikten sonra Bengal Körfezi açıklarındaki Bhasan Char Adası'na gönderildiğini açıkladı.

Bhasan Char'a getirilen 4'üncü gruptaki Arakanlı Müslümanlardan Aman Ullah, Ada'ya daha önce getirilen akrabaları ve diğer Rohingyaların buradan memnun olduklarını belirtti.

Ullah, "Biz de onlar buradan memnun olduğu için geldik." dedi.

Ada'ya gelen bir başka Arakanlı Müslüman Mohammed Nuruddi, buraya kendi isteğiyle gönüllü olarak geldiğini söyledi.

Bangladeş, Arakanlı Müslümanların ilk grubunu 4 Aralık 2020, 2'inci grubunu 29 Aralık 2020, 3'üncü grubunu 29 Ocak'ta Ada'ya göndermişti.

Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı

Ana karanın 34 kilometre uzaklığında bulunan ve 20 yıl önce gün yüzüne çıkana kadar keşfedilmeyen Ada'nın 100 bin kişiyi barındırma kapasitesi var.

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char'a taşınmaya başlanması, insani yardım ve insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanmıştı.

Bu plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

Ada'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan şiddetli muson yağışlarının yol açtığı afetler ve kazalar nedeniyle Bhasan Char'da yaşam oldukça zorlaşıyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, "Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na bağımsız bir BM değerlendirmesi olmadan yerleştirildiği" yönündeki haberlerden endişe duyduğunu bildirmişti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina da tepkilere rağmen Arakanlı Müslümanların Ada'ya yerleştirilmesine devam edileceğini duyurmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Bangladeş, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş, Arakanlı Müslümanların 4'üncü grubunu Bhasan Char Adası'na gönderdi - Son Dakika


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