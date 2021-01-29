Bangladeş, Arakanlı Müslümanların üçüncü grubunu Bhasan Char Adası'na gönderdi - Son Dakika

Bangladeş, Arakanlı Müslümanların üçüncü grubunu Bhasan Char Adası'na gönderdi

29.01.2021 09:29
Bangladeş, Arakanlı Müslümanların üçüncü grubunu Bhasan Char Adası'na gönderdi, System.String[]

Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen 1778 kişiden oluşan Arakanlı Müslümanların üçüncü grubunu Bhasan Char Adası'na gönderdi.

Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen 1778 kişiden oluşan Arakanlı Müslümanların üçüncü grubunu Bhasan Char Adası'na gönderdi.

Bangladeş Donanma Komutanı Mozammael Haque, 1778 mültecinin Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan getirildikten sonra 4 donanma gemisiyle Bengal Körfezi açıklarındaki Bhasan Char Adası'na gönderildiğini açıkladı.

Haque, "Aralıktan bu yana 4 bin civarı mülteci adaya gönderildi. Ama 100 bin kişiyi barındırma kapasitemiz var. Süreç bunu (sayıyı) tamamlayana kadar devam edecek." ifadesini kullanıldı.

Dördüncü grup Arakanlı Müslümanların da yarın adaya gönderileceğini belirten Haque, adada mültecilere iyi davranıldığını ve mültecilerin büyükbaş veya kanatlı hayvan yetiştirerek gelir elde etme seçeneğine sahip olduğunu ifade etti.

Haque "Onlar (mülteciler) bugün vardıklarında doktorlarımız tarafından sağlık kontrolünden geçirilecekler ve uygun şekilde yemek ve barınacak yer verilecek." ifadesini kullandı.

Bangladeş Arakanlı Müslümanların ilk grubunu 4 Aralık, ikinci grubunu ise 29 Aralıkta adaya göndermişti.

Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char'a taşınmaya başlanması, insani yardım ve insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanmıştı.

Bu plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

Ada'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na "bağımsız bir BM değerlendirmesi" olmadan yerleştirildiği yönündeki haberlerden endişe duyduğunu bildirmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Bangladeş, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş, Arakanlı Müslümanların üçüncü grubunu Bhasan Char Adası'na gönderdi - Son Dakika


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