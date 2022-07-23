Bangladeş, Arakanlılara soykırım davasında Myanmar'ın itirazlarının reddedilmesinden memnun - Son Dakika
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Bangladeş, Arakanlılara soykırım davasında Myanmar'ın itirazlarının reddedilmesinden memnun

23.07.2022 11:26
Bangladeş, Arakanlılara soykırım davasında Myanmar'ın itirazlarının reddedilmesinden memnun

Bangladeş, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" davasında, Myanmar'ın itirazlarını reddetmesini memnuniyetle karşıladı.

Bangladeş, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" davasında, Myanmar'ın itirazlarını reddetmesini memnuniyetle karşıladı.

Bangladeş Dışişleri Bakanından yapılan açıklamada, "uluslararası adaletin ve hesap verilebilirliğin Arakan krizine kalıcı bir çözüm getirmede kritik" olduğu ve Arakanlı Müslümanların geri dönüş sürecinde "güven artırıcı" bir etkisinin olacağı belirtildi.

Karar, Bangladeş tarafından memnuniyetle karşılandı.

Myanmar, 2021 başında UAD'nin soykırım davasında "yetkisizlik" ve "kabul edilebilirlik" şartlarına itiraz etmişti.

UAD dünkü kararında, Myanmar'ın dört nedenle mahkemeye sunduğu itirazlardan üçünü oy birliğiyle bir itirazı ise Çinli hakimin karşı çıkması nedeniyle oy çokluğuyla reddetmişti.

Gambiya, soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu

Gambiya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına, 11 Kasım 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

Gambiya'nın mahkemeye sunduğu talepler arasında "Myanmar'ın soykırıma yönelik delilleri yok etmesinin önüne geçilmesi ve soykırımın önlenmesine yönelik aldığı tedbirlerin düzenli olarak raporlanması" yer alıyordu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

YORUMLAR
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İİT, Uluslararası Adalet Divanı'nın Myanmar kararından memnun İİT, Uluslararası Adalet Divanı'nın Myanmar kararından memnun BBC'ye konuşan Myanmar askerleri, sivilleri öldürdüklerini ve köy yaktıklarını itiraf etti BBC'ye konuşan Myanmar askerleri, sivilleri öldürdüklerini ve köy yaktıklarını itiraf etti
Kaynak: AA

Bangladeş, Myanmar, Arakan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş, Arakanlılara soykırım davasında Myanmar'ın itirazlarının reddedilmesinden memnun - Son Dakika

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