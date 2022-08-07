Bangladeş, Arakanlıların Myanmar'a geri gönderilmesinde Çin'den destek istedi - Son Dakika
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Bangladeş, Arakanlıların Myanmar'a geri gönderilmesinde Çin'den destek istedi

07.08.2022 15:59
Bangladeş, Arakanlıların Myanmar'a geri gönderilmesinde Çin'den destek istedi

Bangladeş, Arakanlıların Myanmar'a geri gönderilmesinde Çin'in desteğini bekliyor.

Bangladeş, Arakanlıların Myanmar'a geri gönderilmesinde Çin'in desteğini bekliyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, dün Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile görüşmek için başkent Dakka'ya geldi.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve küresel mesellerin yanı sıra Arakanlıların Myanmar'a geri gönderilmesi de gündeme geldi. Hasina ve Momen, Arakanlıların Myanmar'a geri gönderilmesinde Çin'in desteğini talep etti.

Yi ise Bangladeş'i stratejik ortak olarak niteleyerek desteklerinin devam edeceğini kaydetti. Yi, uluslararası alandaki her durumda Dakka'nın yanında olma sözü de verdi.

Görüşmelerde yer alan isimlerden Dışişleri Bakan Yardımcısı Şehriyar Alam, Yi'nin Arakanlılar konusunun çözüme kavuşturulmasında destek sözü verdiğini ifade etti.

Öte yandan, Bangladeş ve Çin, afet yönetimi, altyapı ve kültürel değişim alanlarında 4 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.

Çin ve Bangladeş ilişkileri

Bangladeş'in özellikle Hasina'nın 2008'de iktidara gelmesinin ardından Çin ile güçlü ilişkileri bulunurken ülke de 500'den fazla Çin firması faaliyet gösteriyor.

Çin'in Bangladeş'te önemli alt ve üst yapı projeleri bulunurken, Dakka yönetimi ABD ve Çin arasındaki Tayvan krizinde "tek Çin" ilkesine desteğini yinelemişti.

Ayrıca, Bangladeş'te en önemli ihracat kalemi olan hazır giyim endüstrisi de hammadde ihtiyacının büyük bir kısmını Çin'den ithal ediyor.

Çin, 2017'de yaklaşık 700 bin Arakanlının geri gönderilmesi anlaşmasında Myanmar ve Bangladeş arasında arabuluculuk yapmıştı.

Arakanlılar ise güvenlik gerekçeleriyle askeri yönetimin idaresindeki Myanmar'a gitmek istemiyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Kaynak: AA

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