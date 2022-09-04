Bangladeş, Hindistan'ın Arakanlıların Myanmar'a dönüşünde büyük rol oynayabileceğini düşünüyor

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, "Hindistan Arakanlıların Myanmar'a dönüşünde büyük rol oynayabilir." dedi.

Hasina, Hindistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi ANI News'e açıklamalarda bulundu.

Arakanlı mültecilerin Bangladeş için "büyük bir yük" olduğunu belirten Hasina, Hindistan'ın sorunun çözümünde önemli bir rol oynayabileceğine inandığını söyledi.

Hasina, Arakanlıların ana vatanlarına dönmelerini sağlamak için uluslararası topluluğa ulaştıklarını aktararak, "Uluslararası toplumun ve komşu ülkelerimizin, Arakanlı mültecilerin ülkelerine geri dönebilmeleri için bazı adımlar atmaları gerekiyor." diye konuştu.

İnsani gerekçelerle Arakanlı mültecilere barınak ve diğer ihtiyaçlarını sağladıklarını ifade eden Hasina, "Onlar için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama geri dönmeleri ülkemiz ve Myanmar için en iyi olanı. Komşu ülke olarak Hindistan bunda büyük bir rol oynayabilir. Bunu hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.