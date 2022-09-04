Bangladeş, Hindistan'ın Arakanlıların Myanmar'a dönüşünde büyük rol oynayabileceğini düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bangladeş, Hindistan'ın Arakanlıların Myanmar'a dönüşünde büyük rol oynayabileceğini düşünüyor

04.09.2022 14:30
Bangladeş, Hindistan'ın Arakanlıların Myanmar'a dönüşünde büyük rol oynayabileceğini düşünüyor

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, "Hindistan Arakanlıların Myanmar'a dönüşünde büyük rol oynayabilir.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, "Hindistan Arakanlıların Myanmar'a dönüşünde büyük rol oynayabilir." dedi.

Hasina, Hindistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi ANI News'e açıklamalarda bulundu.

Arakanlı mültecilerin Bangladeş için "büyük bir yük" olduğunu belirten Hasina, Hindistan'ın sorunun çözümünde önemli bir rol oynayabileceğine inandığını söyledi.

Hasina, Arakanlıların ana vatanlarına dönmelerini sağlamak için uluslararası topluluğa ulaştıklarını aktararak, "Uluslararası toplumun ve komşu ülkelerimizin, Arakanlı mültecilerin ülkelerine geri dönebilmeleri için bazı adımlar atmaları gerekiyor." diye konuştu.

İnsani gerekçelerle Arakanlı mültecilere barınak ve diğer ihtiyaçlarını sağladıklarını ifade eden Hasina, "Onlar için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama geri dönmeleri ülkemiz ve Myanmar için en iyi olanı. Komşu ülke olarak Hindistan bunda büyük bir rol oynayabilir. Bunu hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Ürdün'de 'Tetikte Aslan 2022' tatbikatı başladı Ürdün'de 'Tetikte Aslan 2022' tatbikatı başladı İncir fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü İncir fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Bangladeş, Myanmar, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş, Hindistan'ın Arakanlıların Myanmar'a dönüşünde büyük rol oynayabileceğini düşünüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:13 CHP'li belediyeden Tarsus'un il olması için imza kampanyası
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
12:34 HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
11:41 Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:14 İsviçre'nin, Adnan Oktar'la evlendirilmek istenen çocuğun özel dosyalarını suç örgütüne verdiği ortaya çıktı
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 14:30:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bangladeş, Hindistan'ın Arakanlıların Myanmar'a dönüşünde büyük rol oynayabileceğini düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement