Bangladeş Başbakanı Hasina, Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'yla görüştü - Son Dakika
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Bangladeş Başbakanı Hasina, Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'yla görüştü

06.09.2022 19:16
Bangladeş Başbakanı Hasina, Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'yla görüştü

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Hindistan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ile görüştü.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Hindistan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ile görüştü.

ANI News'in haberine göre Hasina, Murmu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jagdeep Dhankhar ile Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Murmu, Hasina'yı karşılarken "Ortak tarihimiz, dilimiz ve kültürümüz bizi birbirimize bağlıyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Narendra Modi ve Hasina liderliğinde Hindistan ile Bangladeş arasındaki ikili ilişkilerin son derece geliştiğini kaydeden Murmu, "İkili ilişkilerimize her zaman iş birliği ve karşılıklı güven ruhu rehberlik etti. Salgın ve mevcut uluslararası durum, Hindistan ve Bangladeş'in küresel krizle başa çıkmak için ekonomik olarak birbirine daha bağlı kalmasını gerektiriyor." diye konuştu.

Hasina ise Hindistan'ın, Bangladeş'in gelişim sürecinde güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Hasina, daha sonra Dhankhar ile bir araya gelerek, karşılıklı ilişkileri her iki ülkenin halkının yararına ileriye taşıma konusundaki ortak kararlılığın altını çizdi.

Hindistan ziyaretine dün başlayan Hasina, Murmu ve Dhankhar'la görüşmesinden öncesinde Başbakan Narendra Modi'yle de ikili görüşmelerde bulundu.

Hasina'nın Hindistan ziyareti sırasında, Hindistan ile Bangladeş arasında 7 mutabakat anlaşması imzalandı.

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Kaynak: AA

Bangladeş, India, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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