Bangladeş: 1 milyondan fazla Rohingya mülteci ciddi bir güvenlik ve istikrar endişesi oldu - Son Dakika
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Bangladeş: 1 milyondan fazla Rohingya mülteci ciddi bir güvenlik ve istikrar endişesi oldu

13.09.2022 01:38
Bangladeş: 1 milyondan fazla Rohingya mülteci ciddi bir güvenlik ve istikrar endişesi oldu

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ülkesinde bulunan Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin ciddi bir güvenlik ve istikrar endişesine neden olduğunu bildirdi.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ülkesinde bulunan Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin ciddi bir güvenlik ve istikrar endişesine neden olduğunu bildirdi.

Başbakan Hasina, çevrim içi katıldığı Hint Pasifik Orduları Yönetim Semineri'nin açılış töreninde konuştu.

Hasina, Arakanlı Müslüman mültecilerin uzun süredir ülkesinde bulunmalarının Bangladeş'in ekonomik, çevresel, güvenlik ve sosyopolitik istikrarını ciddi olarak etkilediğini söyledi.

Hasina, Arakanlı Müslümanların ülkelerine gönderilmesinin tek çözüm olduğunu ancak Myanmar'a gitmeleri için zorlamayacaklarını ifade etti.

Hint Pasifik Orduları Yönetim Semineri'ne bölge ülkelerinin yanı sıra ABD ve Kanada'nın aralarında olduğu 24 ülkeden ordu yetkilileri katıldı.

Seminerde, diğer ülkelerin temsilcileri güvenlik, afet yönetimi gibi konulara değinirken Bangladeş Başbakanının konuşmasında ülkesindeki Arakanlı Müslümanları ele alması dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 936 bin 733'e ulaştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş: 1 milyondan fazla Rohingya mülteci ciddi bir güvenlik ve istikrar endişesi oldu - Son Dakika

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