Son Dakika Haberleri: Bangladeş Başkonsolosu İslam, Arakan'da Yaşananları Anlattı

Bangladeş Başkonsolosu İslam, Arakan'da Yaşananları Anlattı

45 dakika önce

İstanbul Bangladeş Başkonsolosu Doç. Dr. Mohammed Monirul İslam, Araştırma ve Kariyer Kulübü ile Yönetim Bilişim Sistemleri Kulübü'nün davetlisi olarak geldiği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Arakan Mülteci Krizi' konulu bir konferans verdi.

Bangladeş Başkonsolosu İslam, Arakan'da Yaşananları Anlattı, System.String[]
İstanbul Bangladeş Başkonsolosu Doç. Dr. Mohammed Monirul İslam, Araştırma ve Kariyer Kulübü ile Yönetim Bilişim Sistemleri Kulübü'nün davetlisi olarak geldiği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Arakan Mülteci Krizi' konulu bir konferans verdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansa Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da katıldı. Konferansın açılışında konuşan Rektör Taş, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin gözardı edilemez boyutlara ulaştığını belirtti. Bu önemli sorunun çözüme kavuşması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade eden Taş, konferansa katılan Başkonsolos Mohammed Monirul İslam'a teşekkürlerini sundu.

Başkonsolos Mohammed Monirul İslam'ın konferansı, Bangladeş tanıtım filmi ve Arakan'da yaşanan mülteci kriziyle ilgili video gösterimleriyle başladı. Myanmar Devleti'ne bağlı bir eyalet olan Arakan'ın sosyo-kültürel yapısı ile ilgili bilgi veren İslam, yaşananları bir 'insanlık trajedisi' olarak niteledi. Çoğunluğu Budist olan Myanmar'da 135 etnik grubun yer aldığını ve bu gruplar içerisinde yalnızca Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık hakkı vermediğini belirten İslam, bin yıldan uzun süredir bu topraklarda yaşanan Arakan halkının, zulüm altında topraklarından ayrılmak zorunda bırakıldığını söyledi. Bangladeş'in Arakan'dan göç ettirilen Müslümanlara kapılarını açtığını ve 1 milyon 100 bin mülteciyi kabul ettiğini ifade eden İslam, Türkiye'nin bu yaşananlara kayıtsız kalmadığını, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Emine Erdoğan'ın ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ın Arakan'ı ziyaret ederek çok önemli manevi destek verdiklerini, bu nedenle Türk insanına minnettar olduklarını söyledi. Sorunun çözüme ulaşması için Arakan halkının ata topraklarına geri dönmeleri gerektiğinin altını çizen İslam, bu konuda uluslararası kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti ve herkesten Arakan sorununa karşı duyarlı olmasını istedi.

Konferans, Başkonsolos Mohammed Monirul İslam'ın öğrencilerden gelen soruları yanıtlamasının ardından sona erdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

Bangladeş, Arakan, Yaşam
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