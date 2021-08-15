BANGLADEŞ, BREZİLYA, GÜNEY AFRİKA, HİNDİSTAN, NEPAL, VE SRİ LANKA - Son Dakika
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BANGLADEŞ, BREZİLYA, GÜNEY AFRİKA, HİNDİSTAN, NEPAL, VE SRİ LANKA

15.08.2021 13:26
BANGLADEŞ, BREZİLYA, GÜNEY AFRİKA, HİNDİSTAN, NEPAL, VE SRİ LANKA

BANGLADEŞ, BREZİLYA, GÜNEY AFRİKA, HİNDİSTAN, NEPAL, VE SRİ LANKA ÜLKELERİNDEN GELENLER İZMİR VALİLİĞİNCE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KARANTİNA OTELERİNDE KALABİLECEKLERDİR (UPON ENTERING REPUBLIC OF TURKEY, TRAVELERS FROM BANGLADESH, BRASIL, SOUTH AFRICA, INDIA, NEPAL AND SRI LANKA ARE ABLE TO STAY IN...

BANGLADEŞ, BREZİLYA, GÜNEY AFRİKA, HİNDİSTAN, NEPAL, VE SRİ LANKA ÜLKELERİNDEN GELENLER İZMİR VALİLİĞİNCE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KARANTİNA OTELERİNDE KALABİLECEKLERDİR (UPON ENTERING REPUBLIC OF TURKEY, TRAVELERS FROM BANGLADESH, BRASIL, SOUTH AFRICA, INDIA, NEPAL AND SRI LANKA ARE ABLE TO STAY IN THE BELOW-MENTIONED HOTELS) İzmir Büyükşehir Belediye İZELMAN Sosyal Tesisleri Adres : Başpehlivan Karaali Caddesi No: 381 Örnekköy/ Karşıyaka Tel : (0552) 913 00 61 - (0552) 913 00 81 Rezervasyon : igulec@izelman. com. tr e-posta : igulec@izelman. com. tr Kozan City Otel Adres : İsmet Kaptan, 1367 Sk. No: 1 35210 Konak/ İzmir Tel : (0232) 446 57 44 Rezervasyon : https://kozancityhotel. reservehotel. net./index. cfm? avlparam=1 E-posta : info@kozancityhotel. com Web : http://kozancityhotel. com

YORUMLAR
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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BANGLADEŞ, BREZİLYA, GÜNEY AFRİKA, HİNDİSTAN, NEPAL, VE SRİ LANKA - Son Dakika


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