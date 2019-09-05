Bangladeş Büyükelçiliği'nden OSTİM OSB'ye ziyaret

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika'da pek çok ülkeyle iş birliği anlaşmaları yaptıklarını belirterek, "İslam İş Birliği Teşkilatı ile de çalışmalarımız oldu. Bangladeş de Türkiye için önemli bir ülke. OSTİM modeli mesleki eğitim, girişimcilik, iş yeri yapma ve uluslararasılaştırma ile ilgili bütün başlıklarda uygulanabiliyor." ifadesini kullandı.

OSTİM OSB'den yapılan açıklamaya göre, Bangladeş Büyükelçiliği Elçilik Müsteşarı Rais Hasan Sarower, bölgeyi ziyaret etti ve iş birliği alanlarıyla ilgili bilgi talep etti.

Aydın, görüşmede OSTİM'de her sektörün muhatabı olduğu ve her türlü ihtiyaca cevap verebileceklerini bildirdi. Bu kapsamda Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika'da pek çok ülkeyle iş birliği anlaşmaları yaptıklarına değinen Aydın, "İslam İş Birliği Teşkilatı ile de çalışmalarımız oldu. Bangladeş de Türkiye için önemli bir ülke. OSTİM modeli mesleki eğitim, girişimcilik, iş yeri yapma ve uluslararasılaştırma ile ilgili bütün başlıklarda uygulanabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarower de 170 milyona yakın nüfusuyla dünyanın en kalabalık 8. ülkesi olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bangladeş, Türkiye'nin yerini ve dünyadaki konumunu çok iyi biliyor. Jeopolitik ve ekonomik olarak Türkiye bizim için çok önemli. Sizinle yapacağımız iş birliği bizim diğer ülkelerle yapacağımız iş birliklerine de ışık tutacaktır. Savunma sanayiinde iki ülke arasında ilişki özellikle son yıllarda birkaç kat arttı. Daha önce Çin'den temin ettiğimiz savunma araç gereçlerinin çoğunu Türkiye'den temin ediyoruz. Daha farklı alanlarda da iş birliği için OSTİM'in desteği çok önemli."