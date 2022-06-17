Bangladeş Büyükelçisi: Edirne'ye üniversite öğrencisi göndermek istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Bangladeş Büyükelçisi: Edirne'ye üniversite öğrencisi göndermek istiyoruz

17.06.2022 16:17
Bangladeş Büyükelçisi: Edirne'ye üniversite öğrencisi göndermek istiyoruz

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya gelen Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, 79 ülkeden yabancı öğrencinin okuduğu üniversitede Bangladeşli öğrencilerin de eğitim fırsatından yararlanması için iş birliğine vardıklarını söyledi.

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya gelen Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, 79 ülkeden yabancı öğrencinin okuduğu üniversitede Bangladeşli öğrencilerin de eğitim fırsatından yararlanması için iş birliğine vardıklarını söyledi.

Banladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Edirne ziyaretinde önce Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile üniversitedeki makamında görüşen Mannan, 2 ülke arasındaki eğitim iş birliğiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Büyükelçi Mannan, 79 ülkeden yabancı öğrencinin okuduğu Trakya Üniversitesi'nde, Bangladeşli öğrencilerin de eğitim fırsatından yararlanması için iş birliğine vardıklarını söyledi.

'HEM EĞİTİM HEM TİCARİ İŞ BİRLİĞİ KURMAYI HEDEFLİYORUZ'Büyükelçi Mannan, hem eğitim hem de ticaret alanında iş birliğini amaçladıklarını belirterek, "Şimdilik ilk temelleri oluşturuyorum, böylelikle ileride inşallah daha fazla iş birliği sağlayacağımızı düşünüyorum. Özellikle üniversiteyle iş birliğine önem veriyoruz. Çünkü Trakya Üniversitesi'nde hiç Bangladeşli öğrenci olmadığını biliyorum. Dolayısıyla 2 ülke arasındaki eğitim iş birliği bu noktada çok önemli. İnşallah öğrencilerimiz buraya gelecek ve kaliteli eğitim alacak böylelikle. İlerleyen süreçte de iş dünyasıyla buluşup ticari anlamda da iş birliği yapmak en büyük hedefimiz" diye konuştu.'HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ'Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da açıklamasında, "İnşallah üniversite öğrencileri göndermek istiyorlar bize ve üniversiteler arası iş birliği için buradalar. Bizler her türlü yardımı onlara göstermeye söz verdik. Bangladeş bir Müslüman ülke ve D-8'in üyesi. Sayın Büyükelçi'm de çok tecrübeli bu konuda. Türkiye ile Bangladeş arasında ilişkileri güçlendirmek istiyor. Edirne de özellikle araştırarak yaptığı bir tercih. Uluslararası öğrencilerin burada rahat ettiğini öğrenmişler. Biz de her türlü yardıma hazırız, inşallah oradan da güzel kardeşlerimiz eğitim için gelecekler. 79 ülkeden öğrencimiz var, Bangladeş'ten yoktu. İnşallah o da olacak" dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Trakya Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, Bangladeş, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş Büyükelçisi: Edirne'ye üniversite öğrencisi göndermek istiyoruz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:00:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bangladeş Büyükelçisi: Edirne'ye üniversite öğrencisi göndermek istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement