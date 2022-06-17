Bangladeş Büyükelçisi: Edirne'ye üniversite öğrencisi göndermek istiyoruz

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya gelen Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, 79 ülkeden yabancı öğrencinin okuduğu üniversitede Bangladeşli öğrencilerin de eğitim fırsatından yararlanması için iş birliğine vardıklarını söyledi.

Banladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Edirne ziyaretinde önce Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile üniversitedeki makamında görüşen Mannan, 2 ülke arasındaki eğitim iş birliğiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Büyükelçi Mannan, 79 ülkeden yabancı öğrencinin okuduğu Trakya Üniversitesi'nde, Bangladeşli öğrencilerin de eğitim fırsatından yararlanması için iş birliğine vardıklarını söyledi.