Bangladeş Büyükelçisi Mannan'dan Van Valisi Bilmez'e ziyaret - Son Dakika

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan'ı makamında ağırladı.

Programı kapsamında ilk ziyaretini Van Valiliği'ne yapan Büyükelçi Mannan, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra heyetiyle birlikte Vali Mehmet Emin Bilmez ile bir süre görüştü. Vali Bilmez, dost ve kardeş ülke Bangladeş'in Büyükelçisini Van'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Bilmez, Büyükelçi Mannan'a NASA'nın uzaydan çekilen fotoğraflar yarışmasını hediye edip, Van Gölü hakkında bilgi verdi.