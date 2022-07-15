Bangladeş-Çin Dostluk Köprüsü Açılışa Hazır - Son Dakika
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Bangladeş-Çin Dostluk Köprüsü Açılışa Hazır

15.07.2022 18:10
Bangladeş-Çin Dostluk Köprüsü Açılışa Hazır

DAKKA, 15 Temmuz (Xinhua) -- 8. Bangladeş-Çin Dostluk Köprüsü açılışının yapılmasını ve Bangladeş yönetimine teslim edilmeyi bekliyor.

DAKKA, 15 Temmuz (Xinhua) -- 8. Bangladeş-Çin Dostluk Köprüsü açılışının yapılmasını ve Bangladeş yönetimine teslim edilmeyi bekliyor. 2,96 km'lik köprü, Çin Demiryolu 17. Büro Grubu Limited Şirketi tarafından Çin Demiryolu Büyük Köprü Etüt ve Tasarım Enstitüsü Limited Şirketi ve Çin Demiryolu Wuhan Köprüsü Mühendislik Danışmanlık Denetimi Limited Şirketi'nin ortak girişiminde inşa edildi. Çin'in bağışıyla Bangladeş genelinde 7 dostluk köprüsü yapılmıştı. 8. köprüyse Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 185 km güneybatısında yer alan Pirojpur bölgesindeki Kocha Nehri üzerine inşa edildi. Bangladeş Karayolu Taşımacılığı ve Köprüler Bakanı Obaidul Quader gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Şeyh Hasina'nın bu çok beklenen köprünün resmi açılışını Eylül ayında yapacağını söyledi. Yetkililer, köprünün Bangladeş'in güneyindeki Barisal ve Khulna bölgelerinde insan taşımacılığı ve mal akışının hızlandırılmasında önemli bir rol oynayacağını kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Bangladeş, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş-Çin Dostluk Köprüsü Açılışa Hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş-Çin Dostluk Köprüsü Açılışa Hazır - Son Dakika
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