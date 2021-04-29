Bangladeş, Çin ve Rusya'nın Kovid-19 aşılarının ülkedeki üretimine onay verdi - Son Dakika

Bangladeş, Çin ve Rusya'nın Kovid-19 aşılarının ülkedeki üretimine onay verdi

29.04.2021 12:03
Bangladeş, Çin ve Rusya'nın Kovid-19 aşılarının ülkedeki üretimine onay verdi, System.String[]

Bangladeş'in Çin ve Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıların ülkedeki üretimine onay verdiği bildirildi.

Bangladeş'in Çin ve Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıların ülkedeki üretimine onay verdiği bildirildi.

Bangladeş Maliye Bakanı Mustafa Kamal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hindistan'dan satın alınan aşıların teslim tarihinin gecikmesi üzerine, Çin ve Rusya'nın Kovid-19 aşılarının üretilmesini onayladıklarını duyurdu.

Kamal, Bangladeşli ilaç firmalarının, Çin ve Rus şirketleriyle iş birliği içerisinde Çin'in Sinopharm, Rusya'nın da Sputnik V aşısının üretimine en kısa sürede başlayacağını ifade etti.

Bakan Kamal, Hindistan Serum Enstitüsünden aşı tedarikine de devam edeceklerini de söyledi.

Güney Asya ülkesi Bangladeş, Hindistan'la 13 Aralık 2020'de 30 milyon dozluk aşı anlaşması imzalarken; Hindistan Serum Enstitüsü aracılığıyla 12,2 milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısı da temin etmişti.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 754 bin 614'e yükselirken salgına bağlı 11 bin 305 ölüm yaşandı.

Bangladeş'te 5,8 milyondan fazla kişi ilk doz aşılarını, yaklaşık 2,7 milyon kişi de ikinci doz aşılarını oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Bangladeş, India, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş, Çin ve Rusya'nın Kovid-19 aşılarının ülkedeki üretimine onay verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'da koronavirüse yalanan futbolcu sayısı 4'e yükseldi Galatasaray'da koronavirüse yalanan futbolcu sayısı 4'e yükseldi Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verilecek Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verilecek Doğu Karadeniz'de yılın ilk kene vakası Artvin'de yaşandı Doğu Karadeniz'de yılın ilk kene vakası Artvin'de yaşandı Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
Tam kapanmada 'muafiyet belgesi' almak isteyenler e-Devlet'te boş sayfayla karşılaştı Tam kapanmada 'muafiyet belgesi' almak isteyenler e-Devlet'te boş sayfayla karşılaştı         
18:38
Eski Real Madridli Metzelder, mahkemede 30 çocuk ve 3 kadına ait 297 adet mahrem video paylaştığını kabul etti, Eski Real Madridli Metzelder, mahkemede 30 çocuk ve 3 kadına ait 297 adet mahrem video paylaştığını kabul etti, "Cezamı çekeceğim" dedi         
18:01
Thodex vurgununda Özer'in abisi ve kız kardeşinin ifadeleri ortaya çıktı! Kripto Faruk, 18 Nisan'da harekete geçmiş Thodex vurgununda Özer'in abisi ve kız kardeşinin ifadeleri ortaya çıktı! Kripto Faruk, 18 Nisan'da harekete geçmiş         
17:30
Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü         
17:15
Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı! Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı!         
17:03
Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı         
16:31
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı         
15:32
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge         
13:31
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Galericiler de dünden razı: Çip krizi devam ederse ikinci el araç fiyatları yüzde 20 artabilir Galericiler de dünden razı: Çip krizi devam ederse ikinci el araç fiyatları yüzde 20 artabilir         
11:04
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 18:42:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bangladeş, Çin ve Rusya'nın Kovid-19 aşılarının ülkedeki üretimine onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement