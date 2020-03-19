Son Dakika › Dünya › Bangladeş'de koronavirüsten ölen ilk vaka açıklandı: On binler virüsten korunmak için toplu dua etti - Son Dakika Dünya
Bangladeş'de koronavirüsten ölen ilk vaka açıklandı: On binler virüsten korunmak için toplu dua etti
6 saat önce
Bangladeş'de koronavirüs salgınına bağlı ilk ölümün ardından on binlerce kişi Raipur şehrinde virüs duası için toplandı
Bangladeş'de koronavirüs salgınına bağlı ilk ölümün ardından on binlerce kişi Raipur şehrinde virüsten korunma duası için toplandı. Organizatörler toplu duaya katılımın 25 bin civarında olduğunu duyurdu.
Bölgenin polis şefi Tota Miah, on binden fazla insanın etkinliğe katıldığını doğruladı. Miah, yaptığı açıklamada toplanmak için resmi bir izin alınmadığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:13
Son Dakika İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu