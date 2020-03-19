Bangladeş'de koronavirüsten ölen ilk vaka açıklandı: On binler virüsten korunmak için toplu dua etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bangladeş'de koronavirüsten ölen ilk vaka açıklandı: On binler virüsten korunmak için toplu dua etti - Son Dakika Dünya

Bangladeş'de koronavirüsten ölen ilk vaka açıklandı: On binler virüsten korunmak için toplu dua etti

6 saat önce

Bangladeş'de koronavirüs salgınına bağlı ilk ölümün ardından on binlerce kişi Raipur şehrinde virüs duası için toplandı

Bangladeş'de koronavirüsten ölen ilk vaka açıklandı: On binler virüsten korunmak için toplu dua etti, System.String[]

Bangladeş'de koronavirüs salgınına bağlı ilk ölümün ardından on binlerce kişi Raipur şehrinde virüsten korunma duası için toplandı. Organizatörler toplu duaya katılımın 25 bin civarında olduğunu duyurdu.


Bölgenin polis şefi Tota Miah, on binden fazla insanın etkinliğe katıldığını doğruladı. Miah, yaptığı açıklamada toplanmak için resmi bir izin alınmadığını ifade etti.

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Bangladeş, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:13 

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