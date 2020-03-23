Bangladeş'de ordu sokağa iniyor - Son Dakika
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Bangladeş'de ordu sokağa iniyor

21 dakika önce

Bangladeş'de ordu korona virüsü salgını nedeniyle dışarı çıkma yasağına uyulmaması üzerine sokağa iniyor.

Bangladeş'de ordu sokağa iniyor, System.String[]

Bangladeş'de ordu korona virüsü salgını nedeniyle dışarı çıkma yasağına uyulmaması üzerine sokağa iniyor.


Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüsü salgınında bilanço artmaya devam ediyor. Güney Asya ülkesi Bangladeş'de salgına karşı alınan tedbirler kapsamında okul ve üniversitelerde eğitime ara verilirken, yeni kısıtlamalar da getiriliyor. Yetkililerin halka dışarı çıkmama çağrısında bulunduğu ülkede vatandaşların uyarılara uymadığı belirtildi. Halk sokağa çıkarak günlük yaşantısına devam ederken, virüsün daha çok yayılmasından endişe duyan yetkililer yarından itibaren ordunun sokağa ineceğini açıkladı.


Bangladeş Kabine Sekreteri Khandaker Anwarul İslam yaptığı açıklamada, "Kabine toplantısı neticesinde alınan kararlar kapsamında Salı gününden itibaren askerlerimiz sokağa inecek. Devletin çağrısına uymayan vatandaşlar askerlerimiz tarafından gözaltına alınacak. Ayrıca ülkemizin tüm kamu ve özel kurum kuruluşları 4 Nisan tarihine kadar resmi kararla kapalı olacak. Ancak halk pazarları, güvenlik güçleri ve hastaneler çalışmaya devam edecek" dedi.


Bangladeş'de bugüne kadar 33 korona virüsü vakası görülürken, 3 kişi hayatını kaybetti. - DAKKA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Asya, Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:11 Kaynak: İHA

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