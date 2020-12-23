Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliğinin yeni binalarının açılış töreninde konuştu - Son Dakika

Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliğinin yeni binalarının açılış töreninde konuştu

23.12.2020 15:53

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, "Ulus devletler, kamu yararı için tüm farklılıkları ve düşmanlıkları bir tarafa bırakarak yakınlaşmalıdır.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, "Ulus devletler, kamu yararı için tüm farklılıkları ve düşmanlıkları bir tarafa bırakarak yakınlaşmalıdır. Bangladeş, insanlığın ortak davası için bu zor zamanda Türkiye ile çalışmaya hazır." dedi.

Momen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliğinin yeni binalarının açılış töreninde konuştu.

Bu törene katılmaktan onur duyduğunu ifade eden Momen, ülkesinin Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının açılışının da 3 ay önce yapıldığını hatırlattı.

Momen, bu gelişmelerin Bangladeş-Türkiye arasındaki yakın ilişkiden kaynaklandığını belirtti.

Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın 100. doğum yılı olduğunu anımsatan Momen, kurucu liderin ve vatandaşların geçmişte ülkenin bağımsızlığı için büyük fedakarlıklar yaptığını anlattı.

Momen, Bangladeş'in kurucusu Şeyh Mucibur Rahman'ın insan refahı için küresel barış ve güvenliğin önemini vurguladığını hatırlatarak, yoksulluk, açlık ve çatışmalardan arınmış bir dünya hayal ettiğini kaydetti.

Kurtuluş Savaşı'nda Bangladeş'in Türkiye'ye yardımda bulunduğunu da anımsatan Momen, Bangladeş'in kurucusu Şeyh Mucibur Rahman'ın da Bangladeş'in kurtuluş savaşı boyunca Mustafa Kemal Atatürk'ten büyük ilham aldığını dile getirdi.

Momen, ülkesinin dış politika anlayışının Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ifadesiyle çok benzer olduğunu da söyledi.

"Bangladeş, Türkiye ile çalışmaya hazır"

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 46 yıl önce başladığını ifade eden Momen, "Ülkemiz arasındaki ilişkiler çok köklü. Ortak tarih, inanç ve gelenekler de karşılıklı güvene dayalı." dedi.

Momen, Şeyh Mucibur Rahman'ın ve Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerinin yakın gelecekte eşzamanlı açılışının yapılacağını bilmekten mutluluk duyduğunu da belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatın, ekonominin, sosyal, kültürel ve diplomatik tüm alanların riskte olduğunu kaydeden Momen, "Ulus devletler, kamu yararı için tüm farklılıkları ve düşmanlıkları bir tarafa bırakarak yakınlaşmalıdır. Bangladeş, insanlığın ortak davası için bu zor zamanda Türkiye ile çalışmaya hazır." dedi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde yüksek başarı elde ettiğine dikkati çeken Momen, "Bangladeş dahil yaklaşık 196 ülkeye tıbbi insani yardım girişimlerini de takdir ediyorum. Teşekkür ederim." diye konuştu.

Momen, öte yandan Türkiye'ye özellikle "Rohinga (Arakanlı Müslümanlar) kriziyle ilgili konularda gerçek ve güvenilir dost olması" dolayısıyla ve Bangladeş'e verdiği "cömert destek ve iş birliği" için teşekkür etti.

Türkiye ile güven içinde yakın iş birliği konusunda taahhütte bulunan Momen, sözlerini "Bangladeş-Türkiye ilişkilerine başarılar diliyorum, yaşasın Bangladeş-Türkiye dostluğu." ifadeleriyle sonlandırdı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliğinin yeni binalarının açılış töreninde konuştu
Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliğinin yeni binalarının açılış töreninde konuştu
Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliğinin yeni binalarının açılış töreninde konuştu
Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliğinin yeni binalarının açılış töreninde konuştu

Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş, Türkiye, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliğinin yeni binalarının açılış töreninde konuştu - Son Dakika


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