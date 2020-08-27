Bangladeş Donanmasına ait BNS Bıjoy'a Türkiye'den yardım - Son Dakika

Bangladeş Donanmasına ait BNS Bıjoy'a Türkiye'den yardım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören Bangladeş Donanmasına ait BNS Bıjoy'un Türkiye'ye intikal ettirilmesine başladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören Bangladeş Donanmasına ait BNS Bıjoy'un Türkiye'ye intikal ettirilmesine başladığını duyurdu.
MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait BNS Bıjoy'un TCG İnebolu tarafından yedeklenerek Türkiye'ye intikal ettirilmesine başlanmıştır. BNS Bıjoy'un gerekli onarımları Türk Deniz Kuvvetleri imkanları ile yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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