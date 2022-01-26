Üye Girişi
Bangladeş'e göre uzun süreli Arakanlı varlığı güvenlik sorunlarına neden oluyor - Son Dakika

Bangladeş'e göre uzun süreli Arakanlı varlığı güvenlik sorunlarına neden oluyor

26.01.2022 15:57
Bangladeş'e göre uzun süreli Arakanlı varlığı güvenlik sorunlarına neden oluyor

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin uzun süreli varlığının tüm bölgeyi etkileyebilecek güvenlik sorunlarına neden olduğu konusunda Birleşmiş Milletleri (BM) uyardı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin uzun süreli varlığının tüm bölgeyi etkileyebilecek güvenlik sorunlarına neden olduğu konusunda Birleşmiş Milletleri (BM) uyardı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Masud Bin Momen, BM Myanmar özel elçisi Noeleen Heyzer'i "Arakan krizine kalıcı çözüm için etkili rol oynamaya" çağırdı.

Momen, çevrim içi bir toplantıda, "Arakanlıların Bangladeş'teki uzun süreli varlığı, bölge genelinde sonuçları olan insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi güvenlik sorunları yaratıyor." dedi.

Dakka'nın önceliğinin tüm Arakanlıların Myanmar'a geri gönderilmesi olduğunu vurgulayan Momen, "Krizin beşinci yılında Bangladeş'in, hala bir milyondan fazla zorla yerinden edilmiş Myanmar vatandaşına ev sahipliği yapmanın birçok zorluğuyla boğuştuğunu" ifade etti.

Momen, BM özel elçisinin "Arakanlıların emniyet ve güvenlik içinde geri dönüşü için Myanmar'da elverişli koşullar oluşturmaya yönelik çalışmasını" istedi.

Heyzer de Bangladeş'i Arakanlılara karşı "olağanüstü insani hareketi" için övdü ve Arakanlı mülteciler sorununun gündeminin üst sıralarında kalacağı konusunda söz verdi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Bangladeş, Myanmar, Arakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş'e göre uzun süreli Arakanlı varlığı güvenlik sorunlarına neden oluyor - Son Dakika


Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kafasında şişe kırdı, yerde tekmeledi! Şiddeti camını kırık bulan esnaf ortaya çıkardı Kafasında şişe kırdı, yerde tekmeledi! Şiddeti camını kırık bulan esnaf ortaya çıkardı         
16:01
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Celal ve Fikriye evlenebilecek mi? Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? Celal ve Fikriye evlenebilecek mi? Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak?         
15:00
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Mansur Yavaş'tan bir örnek hamle daha! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladı Mansur Yavaş'tan bir örnek hamle daha! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladı         
11:39
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu         
11:07
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti! Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti!         
08:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu! Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu!         
21:36
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55

Son Dakika Haberleri
16:04 Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın
15:53 İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor
15:40 Kontak kapatan Trendyol kuryeleri istediklerini aldı! Zam yüzde 11'den yüzde 38'e çıktı
15:25 Zafer Trendyol çalışanlarının: Yüzde 11'lik zam, yüzde 38,8'e yükseldi!
15:18 Ebru Şallı'nın zor anları! Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
15:14 Araştırmalar ortaya koydu! Cinsel ilişki esnasında ölüm yalnızca orta yaş erkeklerle sınırlı kalmıyor!
15:11 İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!
15:08 Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor
15:00 Celal ve Fikriye evlenebilecek mi? Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak?
14:47 Fenerbahçe'de koronavirüs depremi! Sayı 6'ya çıktı! Vaka artışı durdurulamıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 16:09:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bangladeş'e göre uzun süreli Arakanlı varlığı güvenlik sorunlarına neden oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement