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BANGLADEŞ - Feribottaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi - Son Dakika

BANGLADEŞ - Feribottaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

24.12.2021 20:02

Bangladeş'te bir yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi.

Bangladeş'te bir yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi.

Bangladeş Emniyet yetkilisi Khalilur Rahman, yaptığı açıklamada, perşembe gecesi en az 500 yolcusuyla başkent Dakka'dan Barguna bölgesine doğru ilerleyen "Ovijan-10" adlı üç katlı yolcu feribotunda 03.00 civarında ülkenin güneyindeki Sugandha Nehri'ndeyken yangın çıktığını söyledi.

Rahman, birçok yolcunun nehre atlayıp, yüzerek karaya çıktığını ve yangından kurtulduğunu belirtti.

Yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi edildiğini kaydeden Rahman, durumu ağır olanların Dakka'daki hastanelere sevk edildiğini dile getirdi.

Bangladeş Yangın Hizmetleri ve Sivil Savunma Genel Müdürü Tuğgeneral Sacid Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarında 37 yanmış ceset bulduklarını, 74 kişinin ise yaralı olduğunu ifade etti.

Hüseyin, yangının 2 saatten uzun süren çalışmalar sayesinde tamamen söndürüldüğünü söyledi.

Bazı yolcuların, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan nehre atladığına dikkati çeken Hüseyin, ekiplerin ve dalgıçların nehirde arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Hüseyin, bölge halkının birçok yaralıyı kurtardığını belirtti.

Yerel medyadaki haberlerde, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu vurgulandı.

Yetkililer, ölü sayının artmasından endişe ediyor.

Ülkenin güneyindeki Patharghata bölgesinin İdari Yöneticisi Hossain Muhammad Al-Muzahid de AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ile feribotta olduklarını söyledi.

Al-Muzahid, bir anda feribotun farklı taraflarında alevleri görmeleri üzerine nehre atladıklarını ve yüzerek kıyıya ulaştıklarını ifade etti.

Feribotta birçok çocuk, kadın ile yaşlı bulunduğunu ve bu kişilerin kaçmakta zorlandığını vurgulayan Al-Muzahid, daha önce hiç böyle bir olay yaşamadığını kaydetti.

Soruşturmalar açıldı

İtfaiye ekipleri, yangının motor odasında çıkmış olabileceğini belirtti.

Jhalakathi kenti yetkililerinden Najmul Alam Nobin de AA muhabirine, yangınla ilgili iki soruşturma açıldığını söyledi.

Nobin, soruşturmayı yürütenlere raporlarını mümkün olan en kısa sürede sunmaları talimatı verildiğini duyurdu.

Ölenlerin ailelerine tazminat

The Business Standard gazetesinin haberine göre, Deniz Taşımacılığından Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Mahmud Chowdhury, yaralıları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Chowdhury, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini bildirdi.

Chowdhury, yaralıların masraflarının da ödeneceği bilgini paylaştı.

Bangladeş Cumhurbaşkanı Hamid'den taziye mesajı

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ve Başbakan Sheikh Hasina yaptıkları ayrı açıklamalarda, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini sundu ve yaralılara şifa diledi.

Söz konusu yangın, ülkede kullanılan su taşıtlarının uygunluğu ve bakımlarına dair soruları gündeme getirdi.

Birçok nehrin bulunduğu Bangladeş'te, yoğun kullanılan deniz ulaşımında feribot kazaları oldukça sık yaşanıyor.

BANGLADEŞ - Feribottaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi
BANGLADEŞ - Feribottaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi
BANGLADEŞ - Feribottaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

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cumhurbaşkanı, Bangladeş, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BANGLADEŞ - Feribottaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BANGLADEŞ - Feribottaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi - Son Dakika
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