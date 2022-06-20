Bangladeş Hafta Sonu Sellere Teslim Oldu - Son Dakika
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Bangladeş Hafta Sonu Sellere Teslim Oldu

20.06.2022 11:33
Bangladeş Hafta Sonu Sellere Teslim Oldu

SYLHET, 20 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in hemen hemen yarısında hafta sonu büyük çaplı bir sel felaketi yaşandı.

SYLHET, 20 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in hemen hemen yarısında hafta sonu büyük çaplı bir sel felaketi yaşandı. Sel nedeniyle, ülkenin düşük rakımlı kuzeydoğu bölgelerinde milyonlarca kişi mahsur kaldı veya evlerinden oldu.

Bangladeş Hafta Sonu Sellere Teslim Oldu

Bangladeş'in Sylhet kentinde selden etkilenen bir bölgeden sandalla ayrılarak güvenli bir yere giden insanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş Hafta Sonu Sellere Teslim Oldu

Bangladeş'in Sylhet kentinde selden etkilenen bir bölgeden sandalla ayrılarak güvenli bir yere giden insanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş Hafta Sonu Sellere Teslim Oldu

Bangladeş'in Sylhet kentinde selden etkilenen bir bölgeden sandalla ayrılarak güvenli bir yere gitmek için hazırlık yapan insanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş Hafta Sonu Sellere Teslim Oldu

Bangladeş'in Sylhet kentinde selden etkilenen bir bölgeden sandalla ayrılarak güvenli bir yere giden insanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş Hafta Sonu Sellere Teslim Oldu - Son Dakika

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