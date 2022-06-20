Bangladeş'in Sylhet kentinde selden etkilenen bir bölgeden sandalla ayrılarak güvenli bir yere gitmek için hazırlık yapan insanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

SYLHET, 20 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in hemen hemen yarısında hafta sonu büyük çaplı bir sel felaketi yaşandı. Sel nedeniyle, ülkenin düşük rakımlı kuzeydoğu bölgelerinde milyonlarca kişi mahsur kaldı veya evlerinden oldu.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bangladeş Hafta Sonu Sellere Teslim Oldu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.