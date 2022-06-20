Bangladeş Hafta Sonu Sellere Teslim Oldu

SYLHET, 20 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in hemen hemen yarısında hafta sonu büyük çaplı bir sel felaketi yaşandı. Sel nedeniyle, ülkenin düşük rakımlı kuzeydoğu bölgelerinde milyonlarca kişi mahsur kaldı veya evlerinden oldu.
Bangladeş'in Sylhet kentinde selden etkilenen bir bölgeden sandalla ayrılarak güvenli bir yere giden insanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Bangladeş'in Sylhet kentinde selden etkilenen bir bölgeden sandalla ayrılarak güvenli bir yere giden insanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Bangladeş'in Sylhet kentinde selden etkilenen bir bölgeden sandalla ayrılarak güvenli bir yere gitmek için hazırlık yapan insanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Bangladeş'in Sylhet kentinde selden etkilenen bir bölgeden sandalla ayrılarak güvenli bir yere giden insanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
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