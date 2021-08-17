Bangladeş, halk tarafından desteklenmesi halinde Taliban hükümetini memnuniyetle karşılayacak - Son Dakika

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Afganistan halkı tarafından desteklenmesi durumunda Taliban liderliğinde kurulacak hükümeti memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Ülke basınındaki habere göre, Momen, dün, başkent Dakka'da gazetecilere verdiği demeçte, Afganistan'daki gelişmeler ve Taliban'ın başkentte kontrolü ele almasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Momen, Taliban tarafından kurulacak yeni hükümette halkın desteğinin önemine işaret ederek "Halkın hükümetine, demokratik bir hükümete, halkı tarafından desteklenen herhangi bir ülkenin hükümetine inanıyoruz. Taliban bir hükümet kurarsa ve bu bir halk hükümetiyse, kapımız kesinlikle onlara açık kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin tüm ülkelerle dostluğa inandığını vurgulayan Momen, herhangi bir hükümet tarafından yardım talep edilmesi durumunda desteklerini artıracaklarını kaydetti.

Momen, Afganistan'ın dost bir ülke olduğunu, kendilerinin Afganistan'ın gelişimini arzu ettiklerini belirtti.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise "Bangladeş, Afganistan'da hızla gelişen ve bölge ve ötesinde bir etkisi olabileceğine inandığımız durumu dikkatle izliyor. Bangladeş, halkının seçtiği demokratik ve çoğulcu bir Afganistan'ın ülkedeki istikrar ve kalkınmanın tek garantisi olduğuna inanıyor." ifadelerine yer verilmişti.

Öte yandan, Bangladeş, ABD'nin Afganistan'dan gelen insanlara geçici barınak sağlama talebini, ülkenin 2017'de Myanmar askeri baskısından kaçan 1,1 milyondan fazla Arakanlıya ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle reddetmişti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.