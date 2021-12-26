Bangladeş halkı köy düzeyinde 838 konsey temsilcisini belirlemek için sandık başında - Son Dakika

Bangladeş'te halk, köy düzeyinde konsey temsilcilerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Ülkede 10,5 milyondan fazla seçmenin, köy düzeyinde 838 konseyde temsilcisini belirleyeceği seçimlerin 4. aşamasında oy verme işlemi başladı.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona erecek.

Seçim Komiseri Begüm Kabita Khanam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seçimi barışçıl bir şekilde yapmaya hazırız ve herhangi bir istenmeyen olayı önlemek için ilave kolluk kuvvetleri görevlendirdik." dedi.

Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), ülkedeki çarpık siyasi atmosferin seçime adil katılımı engellediği gerekçesiyle oylamayı boykot ediyor.

Merkezi başkent Dakka'da bulunan insan hakları grubu Ain-o-Salish Kendra'ya göre, ocak ayından bu yana seçimlerde yaşanan olaylarda 85 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı.

Uzmanlar, yerel seçimlerin, Başbakan Şeyh Hasina liderliğindeki Awami Ligi Partisinin, 2023 için planlanan bir sonraki genel seçimler öncesinde konumunu pekiştirmesi için fırsat olduğunu ifade ediyor.