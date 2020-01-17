Bangladeş heyeti kilis'te organik zeytin üreticileri birliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bangladeş heyeti Kilis'te Organik Zeytin Üreticileri Birliği'ni ziyaret etti

BANGLADEŞ Yerel E-Ticaret Takım Lideri ve Ticarileştirme Başkanı Rezwanul Haque Jami, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen çeşitli projeleri incelemek üzere Kilis'e geldi.

Jami ve beraberindeki heyet, kentte ilk olarak Kocabeyli Köyü Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği iş birliğiyle kurulan tesisi ziyaret ederek, Birlik Başkanı Hüseyin Polat'tan bilgi aldı.

Jami, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son 6 yıl içerisinde kurulmuş olan tesisin Türk devleti ve BM'nin çok özel bir yatırımı olduğunu belirtti. Oluşturulan tesisin sadece BM'nin ve devletinin destekleriyle sanayinin kalkınması için bir hamle olduğunu düşündüğünü aktaran, Jami, şunları söyledi:

"Aslında bu kadar iyi beklemiyordum. Geldikten sonra organik olarak bir ürünün üretilip bunların şişelenmesi ve dolumu ile ilgili gördüklerim karşısında şunu söyleyebilirim ki direkt ihracata dönük olacak bir ürün. Bu ürünün sadece Kanada değil Avrupa ve Asya ülkelerine de ihracat yapılabileceğini ve aynı şekilde başarıya da ulaşabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu markanın özellikle Asya ülkelerinde çok rekabetçi olduğunu düşünüyorum. Sadece bu alanda değil farklı alanlarda da buna benzer yatırımların burada yapılması gerek. Sadece bu bölge değil çevre bölgelerde de bu tip yatırımların olmasının hem istihdama hem de ekonomik gelişmeye destek olacağını düşünüyorum."