Bangladeş, Hindistan'ın "azınlıklara işkence" iddialarını reddetti - Son Dakika
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Bangladeş, Hindistan'ın "azınlıklara işkence" iddialarını reddetti

6 saat önce

Bangladeş, ülkede azınlıkların "işkence gördüğü" yönünde Hindistan'ın ortaya attığı iddiaları reddetti.

Bangladeş, Hindistan'ın

Bangladeş, ülkede azınlıkların "işkence gördüğü" yönünde Hindistan'ın ortaya attığı iddiaları reddetti.

Bangladeş Sangbad Sangstha ajansının haberine göre, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen, ABD'nin Dakka Büyükelçisi Earl R. Miller ile yaptığı görüşmenin ardından verdiği demeçte, "Bangladeş'te azınlıklara işkence edildiği doğru değil. Bilgiyi kim verdiyse bu doğru değil." dedi.

Bangladeş'te "güçlü dini uyumun" uzun süredir devam ettiğine işaret eden Momen, tüm etnik toplulukların, iş hayatı dahil tüm alanlarda eşit haklardan yararlandığını vurguladı. Momen, "Ülkemizle ilgili önemli kararlar çeşitli dini gruplara mensup kişiler tarafından alınıyor. Kimseyi inancından dolayı asla yargılamayız." ifadesini kullandı.

Hindistan'da parlamentonun alt ve üst kanatları tarafından kabul edilen vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tartışmalı tasarıya atıfta bulunan Momen, "Hindistan, laikliğe inanan, tarihsel açıdan hoşgörülü bir devlet. Laiklikten saparsa bu konumu zayıflayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşme sırasında Miller'in de Hindistan'daki söz konusu tasarıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini aktaran Momen, ABD'nin, Hindistan'ın tasarının parlamentodan geçmesiyle pozisyonunu zayıflattığı görüşünü taşıdığı ve tasarıyı eleştirdiğini söyledi.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, parlamentonun alt kanadında yaptığı bir konuşmada, Afganistan ve Pakistan'ın yanı sıra Bangladeş'te de Hinduların işkence gördüğünü iddia etmişti.

Hindistan'da, çevre ülkelerden gelen altı farklı dini gruba mensup kişilere vatandaşlık yolunu açan ancak aynı pozisyondaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan tasarı, Federal Parlamentonun alt kanadının ardından dün üst meclis Rajya Sabha'dan (Eyaletler Meclisi) da geçmişti.

Tasarıya göre, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek.

Tasarı, ülkede aynı konumdaki Müslümanların ise sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Bangladeş, Miller, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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