Son Dakika Haberleri: Bangladeş'i ve Hindistan'ı Bulbul Kasırgası vurdu: 14 ölü
Son Dakika Güncel Bangladeş'i ve Hindistan'ı Bulbul Kasırgası vurdu: 14 ölü

Bangladeş'i ve Hindistan'ı Bulbul Kasırgası vurdu: 14 ölü

7 saat önce

Bangladeş ve Hindistan'ı vuran Bulbul Kasırgasının yol açtığı şiddetli yağış ve fırtınada 14 kişi öldü, 2 milyondan fazla kişi tahliye edildi.

Bangladeş ve Hindistan'ı vuran Bulbul Kasırgasının yol açtığı şiddetli yağış ve fırtınada 14 kişi öldü, 2 milyondan fazla kişi tahliye edildi.

Bangladeş ve Hindistan'ı dün gece saatte yaklaşık 74 kilometre hızla Bulbul Kasırgası vurdu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 2 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Kasırganın yol açtığı şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Bangladeş'te en az 7 kişi, Hindistan'da da 7 kişi hayatını kaybetti. Kasırganın, Bangladeş'in Bagerhat, Barisal ve Patuakhali bölgelerinde etkili olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 milyon kişinin tahliye edildiği Bangladeş'teki Mongla limanında deniz seferleri ve Chittagong Havaalanı'nda uçuş seferlerinin ertelendiği, balıkçı teknelerine denize açılmamaları tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletini vuran kasırga nedeniyle elektrik kablolarının hasar görmesi sonucu kesinti yaşandığı belirtildi. Şiddetli rüzgarlar sonucu ağaçların yerlerinden söküldüğü ifade edildi. Ülkede yaklaşık 60 bin kişi evlerinden tahliye edilirken, ülkenin hava ve deniz seferleri geçici olarak iptal edildi.

(İHA)

Bangladeş'i ve Hindistan'ı Bulbul Kasırgası vurdu: 14 ölü

Hindistan, Bangladeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:25 Kaynak: İHA
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