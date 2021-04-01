Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, Gaziantep Sanayi Odasını ziyaret etti Açıklaması

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, ekonomik ilişkiler ve ortak yatırım değerlendirmesi için Gaziantep Sanayi Odasını (GSO) ziyaret etti.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Manan beraberindeki Bangladeş Gaziantep Fahri Konsolosu Erdal Özdemir ile GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım ve Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Çöçelli ile görüştü.

Ziyarette, Bangladeş ile ekonomik ilişkiler ve ortak yatırımlar değerlendirilirken, Gaziantep ile Bangladeş arasındaki ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

Gaziantep sanayisi ve ekonomisi hakkında bilgi veren Sağım, Gaziantep'in üretim ve ihracattaki başarısına işaret ederek, Bangladeş ile geliştirilecek ticari ilişkilerin iki tarafa da fırsatlar sunacağını belirtti.

Gaziantep'ten Bangladeş'e 2020 yılında 30 milyon dolarlık ihracat yapıldığına dikkati çeken Sağım, "Bangladeş ile geçmişe dayalı ticari bağlarımız bulunmaktadır. İki ülke arasındaki dostluğu ticaretimize de yansıtmalıyız. Gaziantep, geniş ürün yelpazesi, sektörel gücü ile Bangladeş'e çok daha fazla ürün gönderebilir. İkili ticaretimizi karşılıklı olarak kazan-kazan anlayışıyla daha yukarı taşıyabiliriz. Bunun için de iletişim süreçlerini kurumsallaştırmalı, ihtiyaç analizi yapmalı ve fırsatları gözden geçirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Mannan da Bangladeş'teki sanayi ve ticaret odalarının Gaziantep ile ortak yatırım ve yeni ticari imkanlar geliştirmek istediklerini kaydetti.

Bangladeş'teki meslek odalarının yetkililerinin Gaziantep'e kendileri vasıtasıyla selam gönderdiklerini aktaran Mannan, "Gaziantep ile mevcut ticaret hacmimizi geliştirerek büyütmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca yaptığımız ticaretin çeşitliliğini de artırmak istiyoruz. İki ülke arasında, yaklaşık 1 milyar dolar olan ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarma hedefi var. Karşılıklı adımlarla bunu başarmak da mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeş'te Türk sanayicilere özel ekonomik bölge vermek istediklerini dile getiren Mannan, şunları kaydetti:

"Bazı ülkelerin Bangladeş'te özel ekonomik bölgesi var, neden Müslüman bir ülkenin de böyle bir imkanı olmasın? Türkiye yüzlerce yıldır bu topraklardan dünyaya ürün pazarlamaktadır ve İpek Yolu üzerinden ihracat gerçekleştirmiştir. İhracatta da iş birliğine gidersek karşılıklı kazanç sağlamış oluruz. Hatta iki ülke olarak iş birliğine gidip üçüncü ülkelerle ticaret hedefleyebiliriz."