Bangladeş'in 51'inci Bağımsızlık ve Milli Günü Ankara'da kutlandı - Son Dakika
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Bangladeş'in 51'inci Bağımsızlık ve Milli Günü Ankara'da kutlandı

28.03.2022 22:29

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Bangladeş ve Türkiye'nin halkları arasında güçlü bağlar bulunduğunu belirterek, "Türkiye, Bangladeş'in dış politika önceliğinde çok özel bir yere sahiptir.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Bangladeş ve Türkiye'nin halkları arasında güçlü bağlar bulunduğunu belirterek, "Türkiye, Bangladeş'in dış politika önceliğinde çok özel bir yere sahiptir." dedi.

Bangladeş'in 51'inci Bağımsızlık ve Milli Günü dolayısıyla, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan'ın ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Bangladeş Demiryolları Bakanı Nurulislam Sujon, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, açılışta yaptığı konuşmada, Bangladeş halkı ile Türk halkının kültür ve sosyal yaşamında önemli benzerlikler bulunduğunu söyledi.

Mannan, "Türkiye, Bangladeş'in dış politika önceliğinde çok özel bir yere sahiptir. Bangladeş halkı olarak Türkiye ile dostane halkını, kadim medeniyet, dil, kültürel ve dini bağlarımız dolayısıyla kalplerimize yakın tutuyoruz." dedi.

Türk yemekleri, televizyon dizileri ve siyasi liderlerinin Bangladeş halkı arasında çok popüler olduğunu ifade eden Mannan, ayrıca Bangladeşlilerin çoğunun, Büyük Türk liderlerinin adını taşıdığını ve ülkesindeki önemli cadde ve parklara Türk liderlerin isimlerinin verildiğini söyledi.

Bangladeş ve Türkiye iş birliği için geniş bir potansiyele sahip

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam ise Bangladeş'in Mili Bağımsızlık Gününü kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Halklarımız arasındaki karşılıklı dostluk duyguları ilişkilerimizdeki en önemli varlıklardan biridir. Ülkelerimiz birçok farklı alanda iş birliği yapmak için geniş bir potansiyele sahip. Halklarımızın karşılıklı yararına olmak üzere Bangladeş ile ilişkilerimizi tüm alanlarda geliştirmeyi ve derinleştirmeyi samimiyetle arzu ediyoruz."

Bangladeş'in Arakanlı Müslümanlara tüm finansal yüklere ve güvenlik tehditlerine rağmen kapıları açmasını takdir ettiklerini belirten Çam, Bangladeş'in bu davranışıyla dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Çam, Türkiye'nin milyonlarca mülteciye ağırlayan bir ülke olarak Bangladeş'i anladığını ve mümkün oldukça bu ülkenin yükünü paylaştığını vurgulayarak, Türkiye'nin Bangladeş ile bu alanda iş birliğine devam edeceğini vurguladı.

İki ülkenin, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın Bangladeşli yerel partnerleri aracılığıyla dostluk ve kardeşlik bağlarını geliştirdiğini dile getiren Çam, Bangladeş halkının Türkiye'ye Kurtuluş Savaşı sırasında maddi destek verdiğini ve iki ülke halklarının bu tarihi dayanışmayı gelecek nesillere ulaştıracağına inandığını dile getirdi.

Bangladeş Demiryolları Bakanı Sujon da "Burada sizinle birlikte olmak ve Bangladeş'in 51. Bağımsızlık ve Milli Gününü kutlamaktan çok memnunum." dedi.

Bangladeş kurucu lideri Bangabandhu Şeyh Mujibur Rahman liderliğinde ülkesinin bağımsızlığını kazandığı süreci anlatan Bakan Sujon, o dönemde milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini ve yaşadıkları yerleri terk etmek durumunda kaldığını aktardı.

Kendisini Türkiye'ye davet eden mevkidaşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkürlerini ileten Sujon "Çok yaşa Bangladeş-Türkiye dostluğu!" ifadesini kullandı.

Bangladeş'in 51'inci Bağımsızlık ve Milli Günü Ankara'da kutlandı
Bangladeş'in 51'inci Bağımsızlık ve Milli Günü Ankara'da kutlandı
Bangladeş'in 51'inci Bağımsızlık ve Milli Günü Ankara'da kutlandı
Bangladeş'in 51'inci Bağımsızlık ve Milli Günü Ankara'da kutlandı

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Kaynak: AA

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