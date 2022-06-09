Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinde Birinci Ekonomik Diplomasi Sempozyumu yapıldı

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinde, Türkiye-Bangladeş ilişkileriyle küresel ekonomik gelişmelerin ele alındığı Birinci Ekonomik Diplomasi Sempozyumu'nun açılışı yapıldı.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Birinci Ekonomik Diplomasi Sempozyumu'nun açılışı öncesi Bangladeş'ten özel karelerden oluşan fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Büyükelçi Mannan, Bangladeş ile Türkiye arasındaki iş birliğinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu ve ikili ilişkilerin giderek güçlendiğini belirtti.

Bangladeş ve Türkiye diplomatik ilişkilerinin bu yıl 51. yılına girdiğine dikkati çeken Mannan, "Bangladeş ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin kökleri tarihin derinliklerine dayanmaktadır. Karşılıklı saygı, dostluk, güven, dayanışma ve karşılıklılık esasına dayanır. Bu 51 yıl boyunca, Bangladeş-Türkiye ilişkisi, kültürel ilişkiler, ikili ticaret ve yatırım ve siyasi anlayış gibi olası tüm yönleriyle istikrarlı şekilde güçlendi." şeklinde konuştu.

İnsanlığın, 4. Sanayi Devrimi olarak adlandırılan ve yaşam tarzını temelden değiştirecek bir teknolojik devrimin eşiğinde olduğunu kaydeden Mannan, "Bangladeş ve Türkiye, halklarının gelir düzeylerini ve yaşam kalitesini yükseltmek için yeni teknolojiler geliştirme kapasitelerini birleştirmelidir." diye konuştu.

Büyükelçi Mannan, yakında büyükelçilik bünyesinde, Bangladeş ve Türkiye arasındaki ikili ekonomik ve ticari faaliyetlerin daha da güçlendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik ticari birim açılacağını ifade etti.

Ekonomik diplomasi

"Ekonomik diplomasi" kavramının ticaret, yatırım ve teknoloji transferi, devletlerin ekonomiyle ilgili kurumları, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve yatırımcıların birleşiminden oluştuğunu dile getiren Mannan, ülkesinin "Perspektif Planı 2021-2041" kapsamında 2041'e kadar yüksek gelirli ülke olmayı hedeflediğini söyledi.

Mannan "Bu nedenle, 'Vizyon 2041' stratejisi Bangladeş için son derece önemli ve bu strateji Dijital Bangladeş ve Yeşil Büyüme stratejisini benimsemektedir." diye konuştu.

"Üye ülkeleri Bangladeş'in başarılarından ders çıkarmaya teşvik ediyoruz"

Gelişen 8 (D-8) Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Isiaka Abdulqadir Imam da Bangladeş'in "Daha Az Gelişmiş Ülkeler" kategorisinden "Gelişmekte Olan Ülkeler" kategorisine yükseldiğini belirterek, "Bu kayda değer gelişmeyi görüyorsunuz. Üye devletlerimizi Bangladeş'in başarılarından ders çıkarmaları için teşvik ediyoruz." dedi.

D-8'in 1 milyarı nüfus ve yaklaşık 4 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip olduğuna dikkati çeken Imam bu haliyle D-8'in büyük bir pazara sahip olduğunun altını çizdi.

Imam ayrıca D-8 üyesi Bangladeş'in ekonomisini Kovid-19 salgınından sonra çok hızlı toparladığını, Güney Asya ve dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında olduğunu ifade etti.

"Riskler fırsatlar yaratıyor"

TEPAV Program Direktörü Güven Sak da dünyadaki küresel, bölgesel ve yerel gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerine değinerek, küresel ekonomide sarsıntıların yaşandığına işaret etti.

Krizlerin olduğu yerde fırsatların da doğduğunu belirten Sak, Türkiye ve Bangladeş'in bu fırsatlardan yararlanmak için doğru zamanda bulunduğunu ifade etti.

Sak, Rusya-Ukrayna savaşının tedarik zincirlerinde bozulmalara, küresel ekonomide eşitsizliklere ve krizlerin derinleşmesine neden olduğunu dile getirerek, "Ancak fırsatlar için de doğru zaman. Tüm bu riskler birçok fırsat yaratıyor." diye konuştu.

İş dünyasından katılımcıların yer aldığı sempozyum 11 Haziran'a kadar devam edecek.