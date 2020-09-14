Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binası açıldı - Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina - Son Dakika

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binası açıldı - Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının açılışı, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının açılışı, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara'nın Oran semtinde inşası tamamlanan büyükelçilik binasının açılışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, Türkiye-Bangladeş Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Açılışta konuşan Hasina, projenin zamanında tamamlanması nedeniyle Türk ve Bangladeşli yetkililere teşekkür etti.

Hasina, aynı zamanda babası olan Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın "Herkesle dostluk istiyoruz ve kimseye kötülük gelsin istemiyoruz." sözünün Bangladeş dış politikasını özetleyen bir cümle olduğunu belirterek, "Türkiye ile ortak tarih, inanç, kültür, çıkarlara ve karşılıklı güvene dayalı, kökü derinde olan ilişkilere sahibiz." diye konuştu.

Bu ilişkilerin daha da ileriye taşınması gerektiğini vurgulayan Hasina, ülkesinin daha fazla ülkede büyükelçilik açmak istediğine dikkati çekerek, Ankara'da açılan yeni büyükelçilik binasının bu niyetin ve Türkiye'yle olan iyi ilişkilerin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Hasina, Bangladeş'in başkenti Dakka'da inşası tamamlanan yeni Türk büyükelçiliği binasının açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Çavuşoğlu'nu da davet ederek, "Bu yıl Bangabandhu'nun 100. doğum gününü kutlayacağız. Gelin bunu hep birlikte kutlayalım." dedi.

Ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla başarılı şekilde mücadele ettiğini dile getiren Hasina, Türkiye'nin Bangladeş'e yaptığı tıbbi malzeme yardımlarından da söz etti.

Çavuşoğlu da açılışta yaptığı konuşmada yeni büyükelçilik binasının Bangladeş'in gurur duyacağı bir bina olduğunu belirterek, "Momen'in Bangladeş'teki Türk büyükelçiliğinin yeni binasının açılışına katılmam için yaptığı daveti kabul ediyorum." diye konuştu.

Bangladeş'in istikrarlı büyüyen bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olarak Asya'da başarı hikayesi yazdığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bangladeş'le kökü çok derinde olan kardeşlik ilişkisine sahibiz. Kurtuluş Savaşı sırasında Alt Kıta Müslümanlarının bize verdiği desteği asla unutmuyoruz. Bangladeş ayrıca dünya tarihinin gördüğü en büyük insani krizlerden birinde tüm dünyaya insanlık dersi verdi ve Myanmar'dan kaçan yaklaşık 1 milyon Arakanlıyı ülkesine kabul etti." dedi.

Çavuşoğlu, Bangladeş'in gelişen ekonomisi ve genç nüfusuyla Türkiye için önemli bir ortak olduğunu da sözlerine ekledi.

Momen ise Türk ve Bangladeş halkları arasında ortak kültür, inanç ve değerler olduğunu belirterek, bu bağın iki ülke ilişkilerine yansıdığını ifade etti.

Ülkesinin Hasina iktidarları döneminde 21 yurt dışı misyonu açtığı bilgisini paylaşan Momen, Ankara'daki yeni büyükelçiliğin kırmızı tuğlalarıyla geleneksel Bangladeş mimarisi özelliklerini taşıdığını aktarırken elçilik kompleksinde birçok Bangladeş değerinin, büstler ve sanat eserleriyle yaşatıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından yeni büyükelçilik binasının açılışı Hasina tarafından gerçekleştirildi.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binası açıldı - Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina

Bangladeş, Türkiye, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binası açıldı - Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina - Son Dakika


Son Dakika

Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz Devrilen traktörün altında kalarak ölen sürücü, 50 yıl sonra babasıyla aynı kaderi paylaştı İzmir'de kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu İltihap sökücü ilaç, koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandırıyor Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, silahlı saldırıya uğradı Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu Konya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk ile ilgileniyor Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı 15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi
Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti         
19:31
ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi         
18:54
CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi         
18:41
Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu         
18:36
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi         
17:50
Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu         
17:26
Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
16:37
Ölen kızının şiddet gördüğü anlardaki yardım çığlığını duyan acılı baba feryat etti Ölen kızının şiddet gördüğü anlardaki yardım çığlığını duyan acılı baba feryat etti         
16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu         
16:31
Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu         
15:51
İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti         
15:36
Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak         
15:23
Binlerce kişinin akın ettiği Yıldız Tilbe konserinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı Binlerce kişinin akın ettiği Yıldız Tilbe konserinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı         
15:12
Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur         
14:30
Gözler Doğu Akdeniz'deyken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar Gözler Doğu Akdeniz'deyken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar         
14:16
Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı         
14:08
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı         
14:01
Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi         
13:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım         
13:26
Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp "Beni taciz ettiler" dedi         
12:41
Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti         
12:27
Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı         
12:09
3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi         
11:33
Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek         
10:59
Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı         
10:26
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
Konyaspor, Erzurumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un istediği Fernandao'nun önceliği Bursaspor Konyaspor, Erzurumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un istediği Fernandao'nun önceliği Bursaspor         
09:05
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi         
08:50
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı         
07:44
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2020 23:05:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binası açıldı - Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei