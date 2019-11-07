Son Dakika Haberleri: Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki'den Adana Valisi Demirtaş'a ziyaret
Son Dakika Güncel Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki'den Adana Valisi Demirtaş'a ziyaret

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki'den Adana Valisi Demirtaş'a ziyaret

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki'yi makamında kabul etti.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki'den Adana Valisi Demirtaş'a ziyaret, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki'yi makamında kabul etti.

Vali Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bangladeş'in siyasi tarihi ve ekonomisi hakkında bilgiler aldı.

Büyükelçi Sıddıki de Adana'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İki ülke arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin konuşulduğu ziyaret, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından son buldu.

Mahmut Demirtaş, Bangladeş, Ankara, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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