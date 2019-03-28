Bangladeş'in Başkenti Dakka'da 22 Katlı Binanın 10'uncu Katında Yangın Çıktı.
1 saat önce
Bangladeş'in başkenti Dakka'da 22 katlı binanın 10'uncu katında yangın çıktı.
Bangladeş
'in başkenti Dakka'da 22 katlı binanın 10'uncu katında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre binada birçok kişinin mahsur kaldığı, yaralıların olduğu açıklandı. - DAKKA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:31 Kaynak: İHA
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