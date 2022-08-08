Bangladeş'te akaryakıt fiyatlarını protesto eden öğrencilere polis müdahalede bulundu - Son Dakika
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Bangladeş'te akaryakıt fiyatlarını protesto eden öğrencilere polis müdahalede bulundu

08.08.2022 09:27
Bangladeş'te akaryakıt fiyatlarını protesto eden öğrencilere polis müdahalede bulundu

Bangladeş'in başkenti Dakka'da akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonrası yaklaşık 25 öğrenci yaralandı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonrası yaklaşık 25 öğrenci yaralandı.

Hükümetin akaryakıt fiyatlarına yaklaşık yüzde 52 zam yapmasının ardından muhalefet partileri ve bazı gruplar tarafından düzenlenen gösteriler, Dakka'nın Şahbag semtinde 5 Ağustos Cuma gününden bu yana sürüyor.

Polisin müdahale ettiği gösterilerde en az 20 kişi yaralandı.

Protestolara katılan gruplardan Sosyalist Öğrenciler Cephesi'nin Genel Sekreteri Salman Sıddıki, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 25 civarında öğrencinin yaralandığını ve 5'inin durumunun ağır olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te akaryakıt fiyatlarını protesto eden öğrencilere polis müdahalede bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te akaryakıt fiyatlarını protesto eden öğrencilere polis müdahalede bulundu - Son Dakika
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