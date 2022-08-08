Protestolara katılan gruplardan Sosyalist Öğrenciler Cephesi'nin Genel Sekreteri Salman Sıddıki, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 25 civarında öğrencinin yaralandığını ve 5'inin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Hükümetin akaryakıt fiyatlarına yaklaşık yüzde 52 zam yapmasının ardından muhalefet partileri ve bazı gruplar tarafından düzenlenen gösteriler, Dakka'nın Şahbag semtinde 5 Ağustos Cuma gününden bu yana sürüyor.

Kaynak: AA

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bangladeş'te akaryakıt fiyatlarını protesto eden öğrencilere polis müdahalede bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.