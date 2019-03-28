Son Dakika Haberleri: Bangladeş'in Başkenti Dakka'da Çok Katlı Bir Binada Yangın Çıktı.

Bangladeş'in Başkenti Dakka'da Çok Katlı Bir Binada Yangın Çıktı.

40 dakika önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada yangın çıktı.

Bangladeş'in Başkenti Dakka'da Çok Katlı Bir Binada Yangın Çıktı., System.String[]
Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada yangın çıktı. Binada çok sayıda kişi mahsur kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:28 Kaynak: AA

Bangladeş, Güncel
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