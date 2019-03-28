Bangladeş'in Başkenti Dakka'da Çok Katlı Bir Binada Yangın Çıktı.
40 dakika önce
Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada yangın çıktı.
Bangladeş
'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada yangın çıktı. Binada çok sayıda kişi mahsur kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:28 Kaynak: AA
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