Bangladeş'in Başkenti Dakka'da "İftar" Zamanı - Son Dakika

DAKKA, 29 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Beyt-ül Mükerrem Ulusal Camii, Müslümanların oruçlarını açtığı iftar vaktinde şehirde yaşayanların dua etme ve cemaatin toplanma noktası haline geliyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, Dakka'daki bu büyük cami, Ramazan'da gün doğumu ve gün batımı arasında oruç tutanları kendine çekmek için her gün büyük bir iftara ev sahipliği yapıyor.

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Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Yüksek Mahkeme kompleksi içinde yer alan bir camide bir hademe iftar tabaklarını düzenliyor, 27 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Yüksek Mahkeme kompleksi içinde yer alan bir camide bir hademe (hizmetli) iftar tabaklarını düzenliyor, 27 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Yüksek Mahkeme kompleksi içinde yer alan bir camide bir hademe iftar tabaklarını düzenliyor, 27 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Beyt-ül Mükerrem Ulusal Camii'nde insanlar toplu namaz öncesi iftara katılıyor, 27 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)