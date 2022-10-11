Albüm: Bangladeşliler Budist Festivalini Kutlamak İçin Gökyüzünü Fenerlerle Aydınlattı - Son Dakika
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Albüm: Bangladeşliler Budist Festivalini Kutlamak İçin Gökyüzünü Fenerlerle Aydınlattı

11.10.2022 23:41
Albüm: Bangladeşliler Budist Festivalini Kutlamak İçin Gökyüzünü Fenerlerle Aydınlattı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da "Prabarana Purnima" festivalini kutlamak için Budistlerce gökyüzüne bırakılan bir fener, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)DAKKA, 11 Ekim (Xinhua) -- Bangladeşli Budistler, ülkedeki en büyük ikinci dini bayram olan "Prabarana Purnima'yı" kutladı.

Albüm: Bangladeşliler Budist Festivalini Kutlamak İçin Gökyüzünü Fenerlerle Aydınlattı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da "Prabarana Purnima" festivalini kutlamak için Budistlerce gökyüzüne bırakılan bir fener, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

DAKKA, 11 Ekim (Xinhua) -- Bangladeşli Budistler, ülkedeki en büyük ikinci dini bayram olan "Prabarana Purnima'yı" kutladı.

Festival ayrıca Budist keşişlerin kendi kendilerini yetiştirmek ve günahlarının kefareti için manastırlarında geçirdikleri üç aylık inziva süresinin de bitişini simgeliyor.

Kutlamalar kapsamında Budistler, renkli kağıttan yapılmış ve içinde mum yanan uçan balonları gece vakti gökyüzüne bıraktı.

Albüm: Bangladeşliler Budist Festivalini Kutlamak İçin Gökyüzünü Fenerlerle Aydınlattı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da Budist festivali "Prabarana Purnima"yı kutlamak için bir tapınakta Buda heykeline ibadet eden bir inanan, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Albüm: Bangladeşliler Budist Festivalini Kutlamak İçin Gökyüzünü Fenerlerle Aydınlattı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da "Prabarana Purnima" festivalini kutlamak için Budistlerce gökyüzüne bırakılan fenerler, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Albüm: Bangladeşliler Budist Festivalini Kutlamak İçin Gökyüzünü Fenerlerle Aydınlattı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da Budist festivali "Prabarana Purnima"yı kutlamak için bir tapınakta mum yakan inananlar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Albüm: Bangladeşliler Budist Festivalini Kutlamak İçin Gökyüzünü Fenerlerle Aydınlattı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da "Prabarana Purnima" festivalini kutlamak için Budistlerce gökyüzüne bırakılan fenerler, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Albüm: Bangladeşliler Budist Festivalini Kutlamak İçin Gökyüzünü Fenerlerle Aydınlattı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da "Prabarana Purnima" festivalini kutlamak için Budistlerce gökyüzüne bırakılan bir fener, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albüm: Bangladeşliler Budist Festivalini Kutlamak İçin Gökyüzünü Fenerlerle Aydınlattı - Son Dakika

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