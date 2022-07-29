Albüm: Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor - Son Dakika
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Albüm: Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

29.07.2022 17:02
Albüm: Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde birlikte oynayan kaplan yavruları, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

DAKKA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'te Cuma günü kutlanan Uluslararası Kaplan Günü'nde ülkedeki sevimli hayvanları izlemeye gelen ziyaretçiler sıcak bir şekilde karşılanıyor.

Albüm: Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bir Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Albüm: Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde kaplan yavruları birlikte oynuyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Albüm: Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bir Bengal kaplanı görülüyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor, (Fotoğraf: Xinhua)

Albüm: Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bir beyaz Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Albüm: Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bir beyaz Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Albüm: Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde dinlenen kaplan yavruları, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Albüm: Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bir Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Hayvanat Bahçesi, Bangladeş, Bengal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albüm: Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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