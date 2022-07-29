Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

DAKKA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'te Cuma günü kutlanan Uluslararası Kaplan Günü'nde ülkedeki sevimli hayvanları izlemeye gelen ziyaretçiler sıcak bir şekilde karşılanıyor.
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bir Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde kaplan yavruları birlikte oynuyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bir Bengal kaplanı görülüyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor, (Fotoğraf: Xinhua)
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bir beyaz Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bir beyaz Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde dinlenen kaplan yavruları, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bir Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)
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