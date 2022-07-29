Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor - Son Dakika
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Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

29.07.2022 23:01
Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde birlikte oynayan kaplan yavruları, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

DAKKA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'te Cuma günü kutlanan Uluslararası Kaplan Günü'nde ülkedeki sevimli hayvanları izlemeye gelen ziyaretçiler sıcak bir şekilde karşılanıyor.

Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bir Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde kaplan yavruları birlikte oynuyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bir Bengal kaplanı görülüyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor, (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bir beyaz Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bir beyaz Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde dinlenen kaplan yavruları, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bir Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 28 Temmuz 2022. Uluslararası Kaplan Günü 29 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

YORUMLAR
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Albüm: Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor Albüm: Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor CHP'li Gök: '2013'te kapatılan Ankara Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara ne oldu?' CHP'li Gök: '2013'te kapatılan Ankara Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara ne oldu?'
Kaynak: Xinhua

Hayvanat Bahçesi, Bangladeş, Bengal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Uluslararası Kaplan Günü Kutlanıyor - Son Dakika

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