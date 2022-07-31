Bhola Bölgesi Polis Müfettişi Mohammed Saiful Islam, protestocuların polise saldırdığını söylerken, durumun şu an için kontrol altında olduğunu bildirdi. - DAKKA

Kaynak: İHA

Bangladeş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bangladeş'te hükümetin istifasını isteyen protestocular polisle çatıştı: 1 ölü, 50 yaralı - Son Dakika

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