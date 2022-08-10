Bangladeş'te mülteci kampında 2 Arakanlı Müslüman lider öldürüldü - Son Dakika
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Bangladeş'te mülteci kampında 2 Arakanlı Müslüman lider öldürüldü

10.08.2022 15:49
Bangladeş'te mülteci kampında 2 Arakanlı Müslüman lider öldürüldü

Bangladeş'in Cox Bazar bölgesindeki kampta, 2 Arakanlı Müslüman (Rohingya) liderin öldürüldüğü bildirildi.

Bangladeş'in Cox Bazar bölgesindeki kampta, 2 Arakanlı Müslüman (Rohingya) liderin öldürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, bölgenin Ukhia kentindeki Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta, topluluk liderleri Abu Taleb (40) ve Syed Hossain'in (35) öldürüldüğünü açıkladı.

Üst düzey emniyet yetkilisi Md. Kamran Hossain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki liderin uzun zamandır saldırganlar tarafından takip edildiğinin belirlendiğini belirtti.

Hossain, saldırganların en kısa sürede adalete teslim edileceğini kaydetti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine yükseldi.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Bangladeş, Arakan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te mülteci kampında 2 Arakanlı Müslüman lider öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te mülteci kampında 2 Arakanlı Müslüman lider öldürüldü - Son Dakika
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