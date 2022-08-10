Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Üst düzey emniyet yetkilisi Md. Kamran Hossain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki liderin uzun zamandır saldırganlar tarafından takip edildiğinin belirlendiğini belirtti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Bangladeş, Arakan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bangladeş'te mülteci kampında 2 Arakanlı Müslüman lider öldürüldü - Son Dakika

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