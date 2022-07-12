Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bangladeş'in Cox's Bazar sahili, Kurban Bayramı'nda çok sayıda yerli turisti ağırlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.