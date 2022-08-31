Öte yandan, bakanlar kurulu toplantısında, Hindistan ve Vietnam 'dan 230 bin metrik ton pirinç ithal edilmesinin de onaylandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Bangladeş, Kabine, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bangladeş, Rusya'dan 500 bin ton buğday satın alacak - Son Dakika

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