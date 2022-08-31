Bangladeş, Rusya'dan 500 bin ton buğday satın alacak - Son Dakika
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Bangladeş, Rusya'dan 500 bin ton buğday satın alacak

31.08.2022 18:56
Bangladeş, Rusya'dan 500 bin ton buğday satın alacak

Bangladeş'in, emtia fiyatlarını dengelemek amacıyla Rusya'dan 500 bin ton buğday ithalatını onayladığı bildirildi.

Bangladeş'in, emtia fiyatlarını dengelemek amacıyla Rusya'dan 500 bin ton buğday ithalatını onayladığı bildirildi.

Kabine yetkilisi Abdul Barik, başkent Dakka'daki bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'dan 500 bin ton buğday ithalatı yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, Bangladeş'in Rusya'ya dolar ile ödeme yapacağı ve ton başına 430 ABD doları ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan, bakanlar kurulu toplantısında, Hindistan ve Vietnam'dan 230 bin metrik ton pirinç ithal edilmesinin de onaylandığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Bangladeş, Kabine, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş, Rusya'dan 500 bin ton buğday satın alacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bangladeş, Rusya'dan 500 bin ton buğday satın alacak - Son Dakika
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