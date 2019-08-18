Son Dakika Haberleri: Bangladeş'in gecekondu mahallesinde yangın: 15 bin ev yandı
BBC
Son Dakika Dünya Haber

Bangladeş'in gecekondu mahallesinde yangın: 15 bin ev yandı

11 dakika önce

Başkent Dakka'da yoksulların yaşadığı Çalantika semtinde Cuma akşamı çıkan ve nedeni henüz bilinmeyen yangında yaklaşık 15 bin ev yandı.

Bangladeş'in gecekondu mahallesinde yangın: 15 bin ev yandı, System.String[]

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yoksulların yaşadığı Çalantika semtinde Cuma akşamı çıkan ve nedeni henüz bilinmeyen yangında yaklaşık 15 bin ev yandı.

En az 50 bin kişiyi evsiz bırakan yangında kimsenin ölmediği ancak yaralıların olduğu bildiriliyor.

Derme çatma evlerin çoğunun çatısının plastik olması nedeniyle yangının hızla yayıldığı söyleniyor.

Kurban Bayramı nedeniyle birçok kişi yangın sırasında evlerinde değildi.





İtfaiye ekiplerinin altı saatte kontrol altına aldığı yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Hükümet, yangında evlerini kaybeden ve kalacak yerleri olmayan kişilere yardım edileceğini açıkladı.

Şubat'ta başkentin tarihi kesiminde çıkan yangında 80, dört gün öncesinde liman kenti Çittagong'da çıkan başka bir yangında da dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

Bangladeş, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuşadası Yaylaköy'de yangın
Kuşadası'nda zeytinlik yangını Dondurma yemesine izin vermeyen sevgilisini makasla öldürdü! Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolar yağmura rağmen devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 14:40:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bangladeş'in gecekondu mahallesinde yangın: 15 bin ev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]