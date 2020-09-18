Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu İslam'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Ofisi'ni ziyaret etti.

Başkonsolos İslam'ı, AA İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun ağırladı.

İslam, ziyarette Türkiye ve Bangladeş arasındaki gelişen ilişkileri değerlendirdi.

İki ülkenin on yıllardır devam eden dostane ilişkilerinin son yıllarda arttığına vurgu yapan İslam, "İki ülke arasında iyi bir iletişim sağlanmış durumda. Ayrıca ticari ilişkilerde de artış söz konusu. Halklar da birbirini tanıyor ve seviyor. Biz bu ilişkinin güçlendirilmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iki gün önce Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulüne de değinen İslam, görüşmenin ülkesinde memnuniyetle karşılandığını belirtti.

İslam, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artması için de Başkonsolosluk olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını anlattı.

AA İstanbul Haberleri Editörü Coşkun da İslam'a, AA'nın yapısı ve uluslararası haber faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Coşkun, görüşmenin ardından İslam'a AA'nın kuruluşunun 100. yılına özel hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü takdim etti.

İslam da Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Şeyh Mucibur Rahman'ın hayatını anlatan "Tamamlanmamış Anılar" kitabını ve Bangladeş'i tanıtan bir kitabı Coşkun'a sundu.

Görüşmede AA Uluslararası Operasyonlar Direktörlüğü Asya-Kafkasya-Pasifik Bölge Müdür Yardımcısı Süleyman Sadık da hazır bulundu.