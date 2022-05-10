Bangladeş'in İzmir fahri konsolosu Can Çakmakoğlu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bangladeş'in İzmir fahri konsolosu Can Çakmakoğlu oldu

10.05.2022 16:46

Can Çakmakoğlu'nun, Bangladeş'in İzmir fahri konsolosluğu görevine getirilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Can Çakmakoğlu'nun, Bangladeş'in İzmir fahri konsolosluğu görevine getirilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Selçuk ilçesindeki bir otelde düzenlenen törende, Çakmakoğlu'ndan, İzmir'deki ticari ve ekonomik aktivitelerde desteğini beklediklerini belirtti.

Çakmakoğlu'na başarılar dileyen Mannan, şöyle konuştu:

"Bu sene Bangladeş bağımsızlığının 50. yılını kutladı. O yüzden de bu sene özel bir öneme sahip. Can'ın aynı zamanda daha dinamik bir iş yapacağına inanıyoruz. Ülkemiz gayri safi milli hasıla bakımından Güney Asya ülkeleri arasında ilk sırada. Bangladeş, Şubat 2021 tarihinde gelişmekte olan ülkeler kategorisine yükselmeye hak kazandı. Bangladeş ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 1,5 milyar dolara yükseldi. Türkiye'de 600 Bangladeşli öğrenci eğitim görüyor. Bu sayının artırılması için çalışmalarımız devam ediyor."

Can Çakmakoğlu ise Bangladeş ve Türkiye arasında uzun yıllardır sağlam bağların olduğuna işaret ederek, her iki ülkenin ilişkilerine katkı sunmayı hedeflediğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya da iki ülke arasında köklü ilişkilerin olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Çakmakoğlu'na rozetini, Türkiye Fahri Konsoloslar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Toprak takdim etti.

Bangladeş'in İzmir fahri konsolosu Can Çakmakoğlu oldu
Bangladeş'in İzmir fahri konsolosu Can Çakmakoğlu oldu
Bangladeş'in İzmir fahri konsolosu Can Çakmakoğlu oldu
Bangladeş'in İzmir fahri konsolosu Can Çakmakoğlu oldu

YORUMLAR
500
Muş'ta etkili olan yağışlar barajlara 'can suyu' oldu Muş'ta etkili olan yağışlar barajlara 'can suyu' oldu Maraton İzmir'in En İyi Kareleri Belli Oldu Maraton İzmir'in En İyi Kareleri Belli Oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş'in İzmir fahri konsolosu Can Çakmakoğlu oldu - Son Dakika


Son Dakika
23:11 Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı!
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:28:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bangladeş'in İzmir fahri konsolosu Can Çakmakoğlu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement