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Bangladeş'in kıyıları iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor - Son Dakika

Bangladeş'in kıyıları iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor

02.02.2022 11:55

Satkhira kentinden detaylar İnsanların gündelik yaşantısından detaylar Bangladeş'te iklim değişikliği nedeniyle yaşanan felaketler kıyı bölgelerindeki halkı olumsuz yönde etkiliyor.

Satkhira kentinden detaylar

İnsanların gündelik yaşantısından detaylar

Bangladeş'te iklim değişikliği nedeniyle yaşanan felaketler kıyı bölgelerindeki halkı olumsuz yönde etkiliyor. Ülke çapında meydana gelen kasırga, erozyon, sel, toprak kayması ve kuraklık gibi felaketler son yıllarda artış gösterdi. Satkhira kentinde ciddi seviyelere ulaşan kuraklık, içme suyu sorununu da beraberinde getiriyor. Evlerde ihtiyaç olan su, kadınların yakın kaynaktan getirdiği taşıma suyla gideriliyor.

Bangladeş'in kıyıları iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor
Bangladeş'in kıyıları iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor
Bangladeş'in kıyıları iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor

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Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş'in kıyıları iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bangladeş'in kıyıları iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor - Son Dakika
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